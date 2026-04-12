倫敦新盤間隔多元 入門價505萬 預計2027年秋季陸續交樓

英國為不少港人在置業及投資的熱門地，最新來港推售的全新項目County Hall Kingston，售價約由英鎊48萬起，折合港幣約505萬。

由著名英國發展商London Square發展，位於倫敦皇家京士頓區的住宅項目County Hall Kingston，由著名建築師事務所Rolee Judd Architects打造County Hall Kingston，共建有2幢住宅大廈，樓高4至6層，是次推售的單位包括開放式、1房、2房、3房及複式單位，面積介乎403至1852方呎，部分單位更可飽覽泰晤士河全景。

面積403至1852呎

項目是次來港推售264個全新住宅單位，售價由英鎊48萬起，折合港幣約505萬，住戶更可專享名為「1893會所」設施，包括24小時禮賓服務、健身室及遊戲室等，並設有私人庭院，項目預計於2027年秋季起陸續交樓。

項目所處的京士頓區以其教育資源聞名，周邊匯聚多間頂尖學府，步行2分鐘即達京士頓大學，區內更擁有眾多獲Ofsted評級「優秀」的中小學校，包括著名的Tiffin School。

周邊生活配套完善，從項目步行10分鐘可到達擁有800年歷史的京士頓市集。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。