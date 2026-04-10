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日本新盤攻大戶600萬入場 面積1076呎起 主打3房及4房

海外置業
更新時間：11:39 2026-04-10 HKT
發佈時間：11:39 2026-04-10 HKT

近年不少港人移民日本，由於當地住宅單位入場門檻低，吸引不少港人於當地投資住宅物業，除小型單位受歡迎，亦不乏豪宅項目，其中位於大阪獨立洋房別墅，售價亦只須港幣約600萬。

共提供19座獨立洋房

位於大阪豪宅區豐中市的全新獨立洋房別墅項目The Peak Presidence Hills，於日本屬「一建戶」物業，整個項目共提供19座獨立洋房，每座佔地1435至2184方呎，洋房面積約由1076至1130方呎，提供3房及4房間隔。

戶戶設花園連2個車位

是次來港限量發售洋房別墅，買家可享有永久業權，每座獨立屋均設有花園及連同2個車位，售價約600萬，雖然售價較大阪不少僅需數十萬的小型單位為高，但亦相等於本港一般新盤2房至3房售價，即可擁有全幢式獨立洋房別墅，具吸引力。每座洋房設計獨特，部分洋房呈尖頂式設計，甚有歐洲獨立洋房的風味，亦有現代豪宅風格的設計，適合不同買家。

項目去年更獲得TOP 100 Luxury Residences of the World 2025獎項，反映項目的獨特性，以及在建築、創意及lifestyle等方面得到認同。

項目的間隔亦相當具特點，其中以9號屋為例，別墅面積約1136.6方呎， 為3房間隔，洋房2層高，1樓面積約617.1方呎，2樓面積約519.5方呎，洋房特點設有2個廚房，並設有步入式衣帽間及香港住宅少有提供，專門放置鞋類的鞋間。

步行7分鐘到達單軌列車線

另位於14號屋的洋房面積約1078方呎，1樓面積約608方呎；2樓面積約470方呎，為3房間隔，同樣設有衣帽間及鞋間，並有2個廚房。

項目雖然位處豪宅區，但步行只須約7分鐘便可到達單軌列車線的SHOJI STATION，單軌列車可轉乘前往新大阪站，只需約16分鐘，往梅田亦只需約20分鐘。

另外，周邊生活配套亦充裕，乘車往阪急百貨及SENRITO YOMURI PLAZE只需20分鐘內。項目由FMI至匯負責銷售。

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