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日本為亞太區房地產 投資者的首選市場｜李丹翔

海外置業
更新時間：07:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-11 HKT

根據世邦魏理仕的《2026亞太區投資者意向調查》，不論是投資資產還是開發項目，日本東京連續第七年成為亞太區跨境房地產投資者首選市場。單計算2025年頭九個月，東京房地產的投資成交額達到1793萬美元。相對亞太區其他城市，東京房地產市場規模為最大，而且流動性最強城市。

在全球宏觀經濟不穩定情況下，投資者偏好資本市場完善、流動性強的房地產市場，包括東京、大阪等日本主要城市。東京和大阪房地產市場開放度較高，市場資訊透明度高，對買家的國籍也不設任何限制，同時歡迎當地、海外投資者、私募基金及機構買家注資市場，讓東京和大阪房地產成為許多亞洲家族資產配置市場。

樓價、匯率、利率低回報高

在中東局勢未明情況下，美元走勢強勁，日圓走弱，加上日本國內利率低、與其他亞洲一線城市相比，樓價相對較低，而租金回報高，形成三低一高的理想投資環境。而且日本樓市的印花稅相比其他城市低得多，一般來說，介乎500萬至1000萬日圓的物業印花稅僅為1萬日圓，1001萬至5000萬日圓的物業印花稅亦只為2萬日圓。

FMI的樓盤最初只能做到四成多，後來升至六成，現時有些客戶更能做到七成，全靠我們有大量成功個案供銀行參考。FMI一直堅持只賣新樓，不賣舊樓和翻新樓，大大提升了我們客人貸款成功率，原因是我們所有樓盤均符合最高防震標準，抗震力越高，貸款也越容易獲批。

大阪貸款成數高

貸款成數跟項目位處地區都有關係，越大的城市貸款成數便越高，如東京、大阪、橫濱三大城市可做到六、七成貸款，福岡約只有五、六成，這是我們一直專注開發大阪項目原因。

李丹翔

FMI至匯投資集團行政總裁及合夥人

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