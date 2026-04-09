英國防火新例觸發樓花問題 專家拆解市場連鎖反應

英國樓市近期因曼徹斯特大型屋苑 X1 Manchester Waters項目無法交樓，引發大批海外投資者恐慌。有專家指出，2017年導致72人喪生的倫敦格倫費爾塔（Grenfell Tower）大火，促使英國修訂了防火條例，恐觸發新一輪的市場連鎖反應。

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有英國建築師指，當年大火主因是大廈外牆所用的ACM（Aluminium Composite Material）覆蓋層，該鋁板物料在香港普遍使用，但英國天氣比香港寒冷，外牆還需要加建夾芯保暖層，大部分發展商會用上所謂「高性價比」的PIR insulation物料，做到最平最薄的保暖效果，可以防水，但最大問題是不防火。加上鋁板覆蓋層(ACM cladding)與結構牆身中間留有空間(cavity)，如不幸遇上火災，火勢可透過打通的空間以及不防火的夾芯保暖層，迅速燃燒整棟物業。

2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社

仲量聯行香港國際住宅部主管章覺文接受訪問時分析，2017年的倫敦Grenfell Tower大火慘劇促使英國於2022年通過《建築安全法》，18米（約7層樓）以上的高層住宅必須取得EWS1表格，通過防火檢測，包括外牆審查，才可以讓銀行承造按揭。他以共有336名買家受影響的 X1 Manchester Waters為例，單是為符合新法規而重新設計，建築成本便暴增約1,800萬英鎊，重新審批往往耗時12個月以上。

新例實施後，凡是在2022年前推售、原定於近年交樓的二、三線城市高層項目，均面臨延期甚至難以交樓風險。

消防人員通宵撲救。美聯社

回顧英國樓市，過往曾發生延誤及爛尾事件，英匯英國物業顧問葉桃樂分享指出，早年有不少海外發展商看準港人熱衷收租的心態，以極高保證回報吸客。最矚目的包括主力發展學生宿舍的發展商「Pinnacle」，該公司當年高調在尖沙咀設辦公室，標榜9%至10%的保證回報，推售逾20個項目最終只建成8個。發展商大玩「十個茶壺九個蓋」的財技，收齊首期才去付地價尾數，最終資金鏈斷裂，母公司清盤結業。

Grenfell Tower大火慘劇促使英國於2022年通過《建築安全法》，18米以上的高層住宅必須取得EWS1表格，通過防火檢測，包括外牆審查，才可以讓銀行承造按揭。

此外，坊間亦屢現「微型商廈」騙局。曾有本港苦主斥資約20萬港元買入偏遠地區的微型寫字樓，發展商承諾長達10年、每年約10%的高回報。結果派息一兩年後，便以各種理由單方面降低回報，最終公司更宣告倒閉。

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