90萬買起整間英國「機舖」 直擊東北部奇葩排屋 客廳塞滿13部老虎機 回報達10厘

在香港人熱衷的英國房地產市場中，投資者往往將目光鎖定在倫敦、曼徹斯特或伯明翰等大城市 。然而，近期在英格蘭東北部泰恩威爾郡（Tyne and Wear）的華盛頓區（Washington），一個開價僅 9.2萬英鎊（約90萬港元）的客廳竟然被改造成了一間「私人遊戲機舖」 。

直擊 13 部老虎機塞爆客廳

從地產代理釋出的外觀照片看，這個物業與典型的英國二三線城市排屋無異 。它擁有傳統的紅磚外牆、私人花園以及專屬車道（Driveway），二樓配置了標準的三間睡房與一間浴室，樓下則設有功能齊全的廚房 。

然而，客廳（Lounge）沒有舒適的沙發、地毯或電視櫃，取而代之的是密密麻麻、整齊排列的13部大型角子老虎機（Slot Machines）及街機 。這些本應出現在英國酒吧（Pubs）或沿海遊樂場的娛樂設施，如今成為了這座房子的「核心佈置」 。

「破格」裝修叫價下調 8%

這間「機舖屋」對於愛好者而言是夢幻天堂，但在大眾房地產市場中，過於強烈的個人風格卻成了銷售阻礙 。該物業早在去年10月便以10萬英鎊（約 98 萬港元）的叫價上市，但這種「破格」的裝修風格顯然嚇退了尋求傳統住家的家庭買家，導致物業在市場上一直乏人問津 。

為了盡快轉手，業主近期採取了更激進的價格策略，將叫價下調至9.2萬英鎊（約 90 萬港元），降幅達 8% 。地產代理希望透過更具競爭力的價格，吸引那些尋求高回報的「另類投資者」或專業買家 。目前該物業已出租，每年的租金收入達9,000英鎊（約 8.8 萬港元） 。按最新叫價9.2萬英鎊計算，其租金回報率高達 9.78% 。