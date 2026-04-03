買彩票贏近2500萬元海景豪宅 幸運夫婦住半年「嫌太大」 決定放售套現換樓

一對澳洲夫婦去年購買慈善彩票，竟幸運中頭獎，贏得一棟連全屋豪華裝修、價值高達460萬澳元（約2,490萬港元）的四房超級豪宅。不過，兩夫婦在入住僅數個月後，卻因為覺得大屋只有兩個人住過於空曠，近日決定將物業放售，準備套現換樓。

天降橫財 豪辦50人派對慶祝

據外媒報道，Bill與Sandra去年以500澳元（約2,707港元）購買了「醫院研究家庭彩票」（Hospital Research Home Lottery）的套票，結果幸運之神眷顧，兩人贏得終極大獎——一棟位於南澳頂級富豪區Walkerville的全新全海景豪宅，更額外獲得5萬澳元（約27萬港元）現金獎。

自去年10月入伙以來，這對夫婦盡情享受了這間充滿度假風情的奢華大屋，早前更在屋內為女兒舉辦了一場招待多達50名賓客的訂婚派對，盡顯豪宅的寬敞氣派。

即睇豪宅內部：

嫌大屋太靜 決心搬往海岸區

雖然豪宅設計奢華，但兩人最終還是決定將物業放盤。Bill坦言：「對於我們夫婦來說，這間屋實在太大了。雖然我們非常享受在這裡的每一分每一秒，但現時更希望能『大屋搬細屋』，並搬到更靠近海岸的地方享受生活。」他補充，這棟擁有頂級娛樂空間的大屋，其實更適合有小孩的大家庭居住。

負責放售此物業的地產代理總監Samuel Paton亦對此表示認同，「這裡非常適合追求高端娛樂體驗和卓越建築設計的家庭。這是一個難得的機會，新買家無須靠運氣抽獎，就能直接入住這間由頂尖設計師精心設計的豪宅。」

佔地近9000呎 擁專業酒窖

這間大屋的配置極具吸引力，物業佔地達823平方米（約8,858平方呎），整體設計充滿現代感。當中最引人注目的亮點，是無縫連接戶外休閒露台的開放式廚房及特大客廳。其餘頂級設施包括大型戶外游泳池，及可容納約500支美酒的恆溫專屬酒窖，至於影音室、家庭廳、戶外露天區及泳池區均內置頂級環迴音響系統。

同類豪宅有價有市

事實上，這類「幸運抽獎豪宅」在當地二手市場一直不乏捧場客。隨著這宗放盤消息傳出，另一間位於Beaumont區的三房別墅在市場放盤數個月後，最近亦已獲買家出價承接。該物業曾是2024年聖約翰彩票（St John Lottery）的獎品，近期叫價介乎329.5萬至350萬澳元（約1,783萬至1,894萬港元）之間，反映此類優質設計的現樓物業具有承接力。

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