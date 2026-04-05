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大阪新盤來港推345萬入場 設1房及2房 面積358呎起

海外置業
更新時間：10:30 2026-04-05 HKT
發佈時間：10:30 2026-04-05 HKT

日圓兌港元持續維持在5算，令港人經常到當地旅遊，亦成功吸引部分投資者到當地置業，或購入單位作度假用。當地不乏全新住宅項目，最新有位於大阪的The Peak Shinsaibashi Tsuki來港銷售，售價約由港幣345萬起。

預計2028年3月底落成

由新聯明發展及FMI Japan株式會社合作發展，位於大阪市中央區島之內的The Peak Shinsaibashi Tsuki，屬FMI集團於大阪最新發展的住宅項目，提供92伙，為近年推售規模最大型的項之一，並打造成地標式豪宅項目，涵蓋1房（1LDK）及2房（2LDK）戶型，面積由358至1434方呎，是次來港推售，入場價約港幣345萬，項目預計2028年3月底落成。

項目最矚目面積逾千方呎2房單位，位於Penthouse樓層，其中A室室內面積約593方呎，另有設有面積達517方呎平台，以及125方呎露台，總面積達1235方呎；毗鄰B室更大，室內面積約604方呎，另有設有面積達705方呎平台，以及125方呎露台，總面積達1434方呎，單位放置傢俬後，仍有不俗的空間，平台面積廣闊，並可放置戶外傢俬，可優閒地享受生活。

另面積較大的單位仍有位於3樓H室，室內面積約539方呎，另有設有139方呎露台，總面積約678方呎；其他單位方面，以3樓為例，A至G室室內面積介乎296至316方呎，每戶均設露台，面積介乎62至63方呎，總面積介乎358至379方呎。

步行2分鐘到鐵路站

樓盤位處大阪中央區黃金地段，位置上亦有優勢，從項目步行約2分鐘便可到達長崛橋鐵路站，住戶亦可選擇步行至心齋橋站，步程亦只須10分鐘，若乘車前往心齋橋及難波站，車程只須約1及2分鐘，亦可乘車接駁JR線，往大阪其他地方如梅田只須約6分鐘亦相當方便，往關西國際機場亦僅45分鐘，鐵路優勢不言而喻。

項目位置優越，附近亦有大型百貨公司，亦有不同類型食肆及商店，生活所需，一應俱全。項目由FMI至匯投資負責銷售。

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