馬來西亞新盤入場價200萬 涉624伙 涵蓋1至2房

馬來西亞為港人經常到訪旅遊的東南亞國家，當地推出不少住宅項目，吸引不少港人於當地置業，最新位於檳城的Stark Tower來港推售，售價由馬幣102萬起，折合港幣約200萬。

政府致力打造檳城為亞太地區的首選商務活動目的地，過去數年的商務活動場次及接待人數均有大幅增長。緊扣會展產業爆發契機，由Stark Development Sdn. Bhd.發展的Stark Tower，擇址The Light City綜合發展區，坐擁鄰近檳城濱水會議中心（PWCC）帶來的龐大紅利。

項目地下低層為海濱零售及休閒區，預料會有大型品牌及各式餐廳租戶進駐。

Stark Tower提供624個行政套房單位，面積由約425至640方呎，戶型涵蓋1至2房，售價由馬幣102餘萬起，折合港幣約200萬，項目地下低層為海濱零售及休閒區，預料會有大型品牌及各式餐廳租戶進駐。位處中層的俱樂部除預定有會議室、健身室等設施外，並提供各種如普拉提、高爾夫揮桿等體驗課程；頂層亦將設有空中酒吧、無邊際泳池等休閒設施。

項目毗鄰以匯聚國際品牌、特色零售、主題餐飲與生活服務，並融入檳城街頭美食與歷史建築元素為目標打造的The Light City濱水綜合體。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。