倫敦新盤間隔多元 售價由573萬起
更新時間：10:30 2026-04-03 HKT
發佈時間：10:30 2026-04-03 HKT
發佈時間：10:30 2026-04-03 HKT
英國為不少港人升學、旅遊的歐洲國家之一，當地近年推出不少住宅項目發售，最新位於倫敦Wandsworth Common來港推售，售價約由英鎊55萬起，折合港幣573萬。
面積621至1239呎
由英國知名發展商London Square精心打造，位於倫敦SW17地區的住宅項目Wandsworth Common，項目提供145伙，設有分層及獨立屋，戶型多元化。其中分層單位涵蓋1至3房，面積介乎621至1239方呎；而獨立屋則提供4至5房間隔，面積1636至2476呎。項目分層單位售價由英鎊55萬起，折合港幣約573萬元；獨立屋售價則由148萬英鎊起，折合港幣約1543萬。
項目最大亮點為住戶可專享佔地32英畝的Wandsworth Common公園景致，將奢適生活與自然綠意完美融合，集優越地理位置、自然景觀與現代生活於一身，適合追求品質生活的買家，此外，Wandsworth Common項目設有充裕的私人車位，解決倫敦市中心欠缺車位的問題，為住戶提供更大便利。
項目交通極其便利，步行僅需15分鐘即可抵達Southern線Wandsworth Common火車站，快速連接倫敦核心區域；約17分鐘可達Clapham Junction，而前往倫敦維多利亞站亦只需約15分鐘車程。搭乘鐵路至希斯路機場也僅約40分鐘，無論通勤或出行皆輕鬆便捷。 發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。
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