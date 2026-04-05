不丹首推「區塊鏈數位遊牧簽證」 黃金代幣作押金 居留長達1年 解鎖喜馬拉雅山生活

對於習慣急速生活節奏的香港市民而言，不丹往往只是「全球幸福指數最高國度」的代名詞，但這個長年以神秘面紗示人、隱身於喜馬拉雅山脈的王國，最近向全球移民及遙距工作市場投下了一枚震撼彈，正式宣佈推出全球首創、結合區塊鏈技術的「數位遊牧簽證」（Digital Nomad Visa）。

打破「入境門票」壁壘

過去不丹政府一直嚴格執行「高價值、低客量」（High Value, Low Volume）的觀光發展策略，向每位外籍旅客收取每日高達100至250美元不等的「永續發展費」（Sustainable Development Fee, 簡稱SDF），從而降低大規模旅遊活動對當地原始生態及傳統文化的衝擊與破壞。

值得注意的是，這筆款項僅為單純的「入境門票」，尚未包含機票、當地住宿與日常交通等基本開銷。如果一連5天的遊玩，單是「入境門票」已達500至1,250美元（約3,900至9,750港元）。對於在異國長駐、依靠網絡維生的數位遊牧一族來說，這無疑是一道經濟高牆。

「TER」與實體黃金掛鈎

不過，最新推出的「數位遊牧簽證」徹底打破了這個長久以來的僵局。新制度為符合資格的跨國遠端工作者打開了大門，容許他們在不丹境內合法居留長達一年。而這項簽證最引人注目的創新之處，在於其顛覆傳統的財務證明要求，申請人必須提交與「實體黃金掛鈎」的區塊鏈代幣「TER」，作為存款證明與押金。

根據不丹官方釋出的實施細則，首先有意申請的外籍人士，必須先在當地受嚴格監管的數位金融機構「DK銀行」開設專屬帳戶，並向該帳戶存入等值10,000美元的TER代幣。這筆押金並非政府沒收的費用，當簽證持有人結束居留期並離境時，將可獲全額退款。另外申請者需額外支付一筆2,800美元（約21,840港元）的年度簽證費，此費用不設退還。

一旦申請獲批，簽證持有人便能完全不受地域限制，在不丹全國任何角落自由生活並進行遠程辦公。簽證有效期為12個月，後續更可申請續期至最長24個月。更為寬鬆的是，該簽證並未設立任何最低收入門檻，亦沒有強制規定必須在境內逗留的最短日數。

作為這項簽證的「TER」代幣，實際上是Solana區塊鏈網路上的數位資產。每一枚TER代幣，均等同於0.01克、純度高達999.9的實體黃金。這款代幣於2025年12月17日正式面世，在不丹政府正式對外公佈數位遊牧簽證的當下，TER代幣在市場上的總流通量已經迅速突破了780萬枚，有一定的運作規模與認受性。

盼吸引人才 解決外流危機

不丹向來是與世無爭的國家，突然推出如此前衛的科技居留政策，正是與當地面臨的社會及經濟困境息息相關，當中包括相當嚴峻的青年失業潮及結構性人口外流危機，大批受過教育的年輕世代為了尋求更佳職業前景，紛紛選擇出走，移居至澳洲或美國等地。

不丹政府認為，若國家未來經濟命脈僅僅依賴傳統觀光業，以及向鄰國印度出口電力，將難以支撐國家長遠發展。因此，他們急需引進全球頂尖的科技專才、文化創意工作者及具備創新思維的企業家，透過開放這類簽證，將不丹轉化為一個「人才實驗室」。

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