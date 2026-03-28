馬來西亞新盤提供532伙 入門價344萬

馬來西亞檳城為馬來西亞北部經濟重鎮，當地近年不乏全新住宅項目推售，其中Queens Residences Q3最新來港推售，售價約為馬幣174萬起，折合港幣約344萬。

有「東方花園」之稱的馬來西亞檳城，不僅以世界遺產古城、碧海銀灘吸引全球遊客，更憑藉蓬勃的會展產業等優勢。其中由Ideal GIM Venture Sdn Bhd發展的Queens Residences Q3推出第3期項目發售，提供532伙，面積約950至1400方呎，戶型涵蓋2至3房，售價約由馬幣174餘萬起，折合港幣約344萬，所有單位方正實用，附設陽台提供較佳的採光及通風，並坐擁無敵海景，檳城大橋景觀亦盡收眼底。

涉532伙涵蓋2至3房

項目位處社區配備36項五星級度假設施，包括無邊際泳池、健身室、住戶休息室等，更有24小時安保確保居住安全。周邊生活配套成熟，步行即可達超市、餐飲街區及擁超過400間品牌商店的Queensbay Mall，商場附近可乘搭巴士往返吉隆坡。

項目核心擁有醫療與設施配套，駕車約10至20分鐘內即可抵達檳城頂級私立醫院Pantai Hospital，發展商亦預計於2029至2030年陸續落成醫療中心、國際學校等大型配套。