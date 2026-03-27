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日本新盤來港推230萬入場 主力提供1房 面積354呎

海外置業
更新時間：08:30 2026-03-27 HKT
發佈時間：08:30 2026-03-27 HKT

日本物業一向受港人追捧，大阪屬於旅遊度假勝地，當區新盤The Peak Osaka Bay Elite JY新近來港銷售，項目主打1房單位，入場價約為港幣230萬。

附設55呎露台

大阪市新盤The Peak Osaka Bay位於港區三先2丁目12至18，提供18伙，是次來港銷售單位「清一色」為1房戶型，單位室內面積354方呎，附設面積55方呎露台，合計面積約409方呎。

料今年10月底完工

項目入場單位售價約港幣約230萬。項目由FM Investment Japan株式會社發展，預計於今年10月底完工，屬極短期樓花項目，買家更可享有永久業權。

樓盤周邊配套多樣，就近八幡屋公園，提供住戶休憩場所，旁邊分別設大阪市中央體育館及Asue大阪游泳池，提供空間及設施供住戶進行不同種類的運動。項目交通配套亦見便利，步行3分鐘到朝潮橋地鐵站，屬於中央線，站旁另有巴士站。從項目出發，約10分鐘車程可到達環球影城、未來世博會及賭場，15分鐘車程就可到心齋橋。

The Peak Osaka Bay Elite JY具有一定投資潛力，首先大阪西屬於當地旅遊度假勝地，環境優美，配套齊全，大阪舉行的世博會剛閉幕，2030年日本第一個賭場落成，潛力非常龐大，有望帶動大阪西物業升值。

離項目不遠的大阪環球影城是世界5個環球影城主題公園之一，其設計與美國奧蘭多環球影城相近，提供多個以經典電影及遊戲為藍本作設計概念的園區。

而且現時日圓仍屬低水，港人買家相當於七折買樓。買入單位長遠可考慮為自己及家人鋪路，申請日本居留權，享受免費教育及醫療福利。

管理公司提供一站式民宿出租管理，透過全球不同旅遊平台放租，淨租金回報高達6%。此外，買家可承做高達60%按揭，租金多過供樓。項目由FMI至匯投資在港銷售。

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