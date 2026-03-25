英國最平上車小鎮曝光 86萬買到3房大屋 東北部「低水」月供僅3400元 3556283

英國樓市踏入傳統旺季，買家對樓盤性價比亦越趨重視。房地產網站Zoopla發表最新報告，全英最便宜購買3房住宅的小鎮為位於英格蘭東北部達勒姆郡（County Durham）的希爾登（Shildon），叫價僅8.2萬英鎊（約86萬港元），成為家庭客及首次置業人士的入市焦點。

全英最便宜購買3房住宅的小鎮為位於英格蘭東北部達勒姆郡（County Durham）的希爾登（Shildon）。

月供平過南部最易負擔城鎮3倍

報告指，希爾登對雙薪家庭尤其吸引，當地樓價對入息比率（Value to earnings ratio）僅1.36倍，反映當地樓價明顯低水。若與英格蘭東南部最易負擔的城鎮相比，希爾登樓價更便宜約3倍。

Zoopla表示，英格蘭東北部仍然是全英其中一個最易上車地區，部分地區家庭每月按揭供款低至325英鎊（約3,408港元），置業門檻相對較低。整體而言，英格蘭北部、蘇格蘭及威爾斯在今次「可負擔度排名」中表現最好，其中北部地區佔6席，另外上榜的還包括威爾斯的Ferndale，以及蘇格蘭的Cumnock和Irvine。

相反，英格蘭南部的家庭買家面對較大置業壓力。即使是區內最便宜的城鎮Dover，每月按揭供款仍高達1,100英鎊（約11,535港元），明顯高於北部地區。

若以英格蘭南部細分，東面的洛斯托夫特（Lowestoft）及西南面的辛德福德（Cinderford）分別成為較易負擔的地區，樓價對入息比率分別為3.6倍及3.8倍。至於威爾斯方面，Ferndale為當地最易負擔城鎮，3房住宅平均樓價為11.3萬英鎊（約119萬港元），樓價對入息比率為1.85倍。

專家：需取捨交通時間

Zoopla執行董事Richard Donnell表示，目前英國樓市正進入一年中最繁忙的時段之一，市場放盤量亦處於多年高位，令買家更關注「是否抵買」。他指出，雖然各區均有較容易負擔的選擇，但買家通常需要在較低樓價與接近主要就業中心之間作出取捨。

他又指，英格蘭南部不少較易負擔的小鎮位處沿海地區，雖然樓價較低，但住戶或需承擔更高交通成本，未必適合所有家庭

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