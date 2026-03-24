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備孕夫妻租新裝修單位 甲醛超標3倍求退租 業主反指違約 交由法院裁決

海外置業
更新時間：11:16 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:16 2026-03-24 HKT

租務糾紛時有發生，內地一對正計劃備孕的年輕夫婦租住單位後，因感到鼻腔不適，自行委託機構化驗，赫然發現室內甲醛超標達3倍。租客要求退租卻遭業主拒絕，業主更反指租客單方面違約，需要扣除7,500元（人民幣，下同）作為違約金 。近日，上海市青浦區人民法院審理此案，裁定業主需全數退還按金及租金，並承擔相關檢測費用 。

代理聲稱已除甲醛 入住方知超標3倍

內媒《新聞晨報》報道，租客李先生與業主去年9月14日簽訂租約，租期為3年 。簽約後，李先生支付了首期租金及按金合共10,000元 。由於夫婦正計劃備孕，睇樓時曾特意向地產代理確認單位是否已清除甲醛，當時代理大派定心丸，明確表示單位已作除甲醛處理，且符合國家標準 。

然而，李先生入住後頻頻感到鼻腔不適，為求安心，他委託專業檢測機構上門化驗 。檢測報告顯示，屋內甲醛含量竟然超標3倍 。他隨即向業主提出退租及交還鎖匙，惟對方堅拒退款。無奈之下，李先生只好入稟青浦區人民法院，要求業主解除租約及退還10,000元款項，並索償檢測費用 。

內地一對正計劃備孕的年輕夫婦租住單位後，因感到鼻腔不適，自行委託機構化驗，赫然發現室內甲醛超標達3倍。
內地一對正計劃備孕的年輕夫婦租住單位後，因感到鼻腔不適，自行委託機構化驗，赫然發現室內甲醛超標達3倍。

法庭上，業主辯稱簽約前已如實告知單位屬「新裝修」，並未進行除甲醛工程 。她強調，在得知甲醛超標後，已即時安排第三方人員上門除甲醛，認為單位已符合居住條件，自己亦積極解決問題 。她指控李先生堅持退租屬單方面違約，按合約規定有權收取7,500元違約金，因此只願意退還2,500元 。

法院裁定業主根本性違約 須全數退款

青浦區人民法院經審理後指出，業主作為出租人，有法定責任保障出租物業符合安全使用標準 。法院認為，涉事單位甲醛超標，直接危及租客健康，加上有備孕計劃，對居住環境安全性要求更高，故業主的行為已構成「根本性違約」 。

法官進一步解釋，即使業主事後積極補救並提供除甲醛後的合格報告，但考慮到甲醛具揮發性且空氣會流動，該報告僅能反映單位短期內的空氣質素，無法保證長遠的甲醛含量持續達標 。此外，李先生已明確向業主表達解除租約的意願，故法院認定雙方的租賃關係已合法解除 。

最終，法院判令業主須向李先生全數退還10,000元的首期租金及按金，同時指出李先生為確認單位質量而委託化驗屬合理支出，故這筆檢測費用亦須由業主承擔。

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