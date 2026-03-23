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澳洲小鎮獨立屋驚現「白菜價」 最平僅500港元成交 惟買家須滿足一條件

海外置業
更新時間：11:34 2026-03-23 HKT
發佈時間：11:34 2026-03-23 HKT

海外物業市場現罕見奇景，澳洲新南威爾斯州一個小鎮近期舉行了一場極為特殊的物業拍賣會，有獨立屋以低至100澳元（約546港元）的超低價成交。不過，要執平貨並非毫無代價，買家必須滿足一項的附加條件。

在今年舉行的第二場同類拍賣會上，位於莫威倫巴（Murwillumbah）的10個曾受水浸嚴重破壞物業被推出市場。拍賣沒有設定底價，法律上可由1澳元起標。當日拍賣會吸引約50人到場旁觀、19名買家登記舉牌，最終10個物業以合共18.5萬澳元（約101萬港元）全數售出，其中3間受損最嚴重的房屋，每間僅以100澳元（約546港元）成交。

買家須將整幢房屋搬遷至安全地點

這些「廉價盤」源於新南威爾斯州在2022年北河地區（Northern Rivers）遭遇世紀洪災後，由州政府推出的「洪水回購計劃」（Flood buyback auction program）。自2024年起，政府將從高風險地區，包括莫威倫巴及利斯莫爾（Lismore）等回購受洪水影響的物業陸續拍賣。然而，計劃附帶一項硬性規定：買家必須證明已覓得無洪水風險的地皮，並承諾在2026年底前，將整幢房屋搬遷至新址重新安置。

負責拍賣的First National Real Estate發言人透露，買家背景多元，有人特意買入十多年前曾租住的房屋以作紀念，亦有旅遊業人士計劃將其改裝成特色民宿。

新南威爾斯州災後重建部長Janelle Saffin指出，這些拍賣提供了一個難得且可負擔的置業機會，讓年輕家庭及首置客能以極低成本獲得安居之所，同時有助將逾千間房屋撤離洪水氾濫高危地區。

事實上，利斯莫爾是澳洲受水浸威脅最頻繁的城鎮之一，在2022年的世紀洪災中，當地水位曾暴漲至創紀錄的14.4米。災後政府啟動這項旨在降低未來風險的創新計劃，迄今已有150項物業透過計劃成功售出並搬遷。

對於災區樓市前景，地產機構Ray White首席經濟學家Nerida Conisbee分析指，保險費飆升及保險公司撤出已大大削弱市場需求。她引述數據稱，利斯莫爾等重災區的樓價復甦步伐明顯比其他地區緩慢及脆弱。不過她補充，參考2011年布里斯班洪災的經驗，若地段具吸引力且保險覆蓋完善，災難通常只會帶來短期價格波動，長遠未有改變買家的入市意欲。

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