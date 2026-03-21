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港人布里斯本買地起Dream House 3000呎日式風格大宅親自設計 耗費5年終完工

海外置業
更新時間：06:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-21 HKT

很多人選擇移民，是為了實現在香港遙不可及的夢想。一位曾修讀室內設計的港人，帶着4萬港元到澳洲打工兼體驗生活，結果落地生根。經過多年奮鬥，他花約140萬澳元（約776萬港元）在布里斯本買地建屋。歷時5年，一幢參照日式風格設計的雙層大宅終於落成。他直言，雖然過程充滿血汗與波折，但當看到成品與心目中的「Dream House」高度脗合時，認為一切都非常值得。

工作假期變落地生根 

現年43歲的KK目前在澳洲任職巴士司機，回溯2012年，他為了在30歲前做一些令自己人生無憾的事，決定「搭尾班車」遠赴澳洲展開工作假期（Working Holiday）。「當時我僅帶了5,000澳元（按當年匯率約4.1萬港元）、拖着一件行李和一個背包便出發。原本只打算逗留一年，沒想到一年復一年，最後正式移民。」

現樓不合心水 決心買地「自己起」

KK於2018年順利取得永久居留權（PR）。他坦言，在獲得永居身份前，非本地居民面臨嚴格的按揭限制，置業可謂困難重重。「我曾經在墨爾本、悉尼生活，最後定居布里斯本，一直都是租樓。搬屋次數不下十次，住過Share House，甚至住過由車房改裝的獨立套房，心底裏始終希望能擁有屬於自己的家。」

取得永居後，KK隨即展開置業大計。「起初打算購買現樓，當時布里斯本的樓價比悉尼及墨爾本平近一半。一間普通的單層獨立屋售價約40萬至50萬澳元（約221萬至277萬元），雙層則約60至70萬澳元（約332萬至388萬元）。」

然而，四出睇樓後，KK他發現大部份現樓的間隔並不合其心意，若購入後大肆改動及翻新，花費隨時比全新起樓更昂貴。曾修讀室內設計的他，毅然決定在澳洲實踐在香港難以觸及的夢想——買地建屋，並親自操刀畫圖則，將夢想之家變成現實。

封城觸發跨州移民潮 遇「盲搶地」無奈追價

理想很豐滿，現實卻充滿荊棘。2019年，KK因工傷需休養一年，加上新冠疫情爆發，至2021年初才獲批承造六成按揭。他指出，當時澳洲房地產市場正經歷劇烈動盪，「墨爾本實施長期嚴格封城，引發大規模的跨州移民潮（Interstate Migration）。大批買家湧入樓價相對低水的布里斯本，令當地樓價自2020年起每年飆升10%至20%，五年間更翻了一倍。」數據顯示，布里斯本樓價近年升勢凌厲，截至2026年初，當地住宅中位數已突破104萬澳元（約576萬港元）。

2021年，KK鎖定於布里斯本南區的華人區物色地皮，卻遇上史無前例的「盲搶地」熱潮，「原本一幅約450平方米（約4,843平方呎）的地皮，只需約40萬澳元（約221萬港元），但當時區內僅剩最後兩幅地，發展商決定用暗標（Tender）形式發售，以當時來說是很罕見。」

KK出價44萬澳元，但最後該地皮被出價逾50萬的買家搶走。面對極度熾熱的市況，他只好硬着頭皮提高預算，在不到一星期內，以近60萬澳元購入現時的地皮，面積440平方米（約4,736平方呎）。雖然發展商在臨簽約前「坐地起價」近1萬澳元，但他也只能無奈接受，「幸好現時這塊地皮已經升超過60%。」

建築成本狂飆57% 避開承建商倒閉潮終圓夢

成功買地只是過了一關，隨後的地基與基建工程又耗時近一年。KK表示，更嚴峻挑戰是疫情導致全球供應鏈斷裂，建築材料價格直線飆升。數據顯示，疫情爆發後，昆士蘭州的平均建屋成本飆升約57%，升幅冠絕全澳洲五大州份。

他指，原本建一間雙層房屋只需40至50萬澳元（約221萬至277萬元），但疫情後報價按月浮動，部分承建商更大幅提價至80萬澳元以上，「當時不少已簽約的建築商更因嚴重虧蝕而倒閉。」為求穩妥，KK決定暫緩計劃，經過大半年觀察，最終在2023年才與一間聲譽比較良好的建築公司簽約。

受制於建築公司內部人手及物料供應短缺，大宅最終於2025年中才正式交付。由買地到正式入伙，足足歷時近五年，KK形容整個過程是一波三折。

KK與太太的安樂窩，建築面積達312平方米（約3,358平方呎），是一幢包含專屬中庭（Courtyard）及戶外休閒區（Alfresco）的雙層大宅，參照日式風格設計，「全屋所有間隔和家具由我親自設計及訂製，運抵後再落手安裝。」

回顧這場歷時五年的建屋之旅，KK形容絕對是一生中最傳奇的經歷。「雖然過程波折重重，但眼見親自設計的成品與理想完美契合，滿足感難以言喻。每個人都有瘋狂的想法，而我成功為自己建成了專屬的家。」

由買地、親自畫圖則到正式入伙，KK直言這絕對是他一生中最傳奇的經歷。
由買地、親自畫圖則到正式入伙，KK直言這絕對是他一生中最傳奇的經歷。

憶述這趟長達十多年的移民路，他不禁感慨：「2012年出發去Working Holiday前，父親曾勸我留下；剛抵埗時，身上的5,000澳元更幾乎在一個月內花光。」幸而憑着無比毅力，KK由當年的背包客，奮鬥至今天有車有樓，親手築起3,000呎的日式中庭大宅。這份堅持不但成就了夢想，更令當初擔心的父親，為他當下的成就感到無比驕傲。

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