Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

買家200萬錯買北京中伏樓花 苦等三年驚揭一樓兩賣「新業主竟派師傅去裝修」

海外置業
更新時間：15:37 2026-03-20 HKT
發佈時間：15:37 2026-03-20 HKT

買樓置業本是開心事，但若不幸遇上發展商「一房兩賣」，隨時血本無歸。一名湖南買家傾盡親友積蓄，斥資近218萬元（人民幣，下同）購入北京門頭溝融創旗下一個單位。然而苦等三年，不僅遲遲未能收樓，更驚悉單位早已因發展商的債務問題被法院拍賣，至今大部分款項仍下落不明，買家無奈形容情況如同買了空氣。

一名湖南買家傾盡親友積蓄，斥資近218萬元人民幣購入北京門頭溝融創旗下一個商住現樓單位，然而苦等三年驚揭「一樓兩賣」。
一名湖南買家傾盡親友積蓄，斥資近218萬元人民幣購入北京門頭溝融創旗下一個商住現樓單位，然而苦等三年驚揭「一樓兩賣」。

信任知名發展商入市 等三年始知「一樓兩賣」

內媒《新黃河》報道，2021年11月，買家與北京融創興業地產有限公司簽訂合約，購買一套面積約80多平方米（約800平方呎）的商住兩用單位，總價約253萬元。基於發展商的信任，買家分三次支付了217.9萬元，佔總樓價逾86%。

然而，發展商收款後僅開出收據，但遲遲未交樓，僅以疫情為由，要求無限期等待。買家當時認為「大公司應該無問題」，結果一等便是三年多。

直至去年6月，一名裝修師傅在工地發現， 該買家購入的單位內竟有其他工人施工，門口更貼有裝修告示。他接獲通知後趕赴現場守候兩日，「『新業主』派師傅去裝修，我想了解情況，但對方始終沒有出現。」

透過多方打聽，他才震驚地發現，該單位已於2024年因北京融創興業的債務問題被法院拍賣，並轉名至其他公司名下，而作為買家的他對此卻毫不知情。

2021年11月，買家與北京融創興業地產有限公司簽訂合約，購買一套面積約80多平方米（約800平方呎）的商住兩用單位，總價約253萬元。
2021年11月，買家與北京融創興業地產有限公司簽訂合約，購買一套面積約80多平方米（約800平方呎）的商住兩用單位，總價約253萬元。

多次調解無果 發展商承諾屢次「走數」

事件揭發後，買家隨即展開追討行動。他查冊發現，北京融創興業的註冊地址為「北京市門頭溝區永定鎮人民政府辦公樓8層804室」，親赴現場後卻發現該單位空無一物，亦無任何辦公設備及人員，鎮政府部門更表示對此毫不知情。其後，他轉往融創朝陽區總部，前後交涉三次才得以入內遞交資料，最終仍是杳無音信。

其後，買家向門頭溝區住建委投訴，當局立案並先後組織多次調解，但發展商的承諾卻屢次「走數」。紀錄顯示，2025年8月首次調解時，發展商承認責任並承諾一周內退還大部分款項，買家更因此簽署了放棄利息申請。然而，其後發展商反口，改為提出以兩個總值80萬元的子母車位抵銷部分房款，餘款延後償付，至10月仍未兌現承諾。

融創上月再提出新賠償方案，建議以兩個位置偏遠的車位，以抵銷80萬元已付款項，再配搭一個位於200多公里外、河北張家口「京北融創城」的頂層單位，以抵銷另外120萬元。不過，買家發現該頂層單位存在漏水問題，且毫無實際用途，因此他拒絕這個接受「換樓換車位」方案。發展商唯有再次承諾，於一周內在北京市內尋找其他可作抵扣的單位。截至截稿前，買家仍未能取回買樓款項，目前正準備正式報案，尋求進一步法律行動。

律師：涉合同詐騙

就上述事件，門頭溝區住建委曾於2025年9月的答覆意見書中指出，發展商在未通知抵押權人的情況下，擅自以出售、出租等方式處分抵押房地產，已責令北京融創興業限期改正。不過，對於退還房款及損失補償等訴求，當局僅將其定性為「民事合同糾紛」，建議透過協商或司法途徑解決。

河南澤槿律師事務所主任付建指出，雙方簽訂的買賣合約合法有效，發展商未按約定交樓，且單位被法院拍賣亦未及時通知業主，已構成根本性違約。他進一步強調，發展商在明知房屋已抵押且有被司法處置風險的情況下，仍然對外出售，若其主觀上具有非法佔有購房款的目的，該行為已涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》中的合同詐騙罪，建議業主收集相關證據向公安機關報案，追究其刑事責任。

相關文章：錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯

相關文章：40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
02:38
葵涌開5槍│持刀男草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」胸腿中槍被制服 警方:開槍屬合理武力
突發
5小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
18小時前
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
17小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
2小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔 打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨 跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
4小時前
蔡楚輝攝
00:54
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
11小時前
西灣河太安樓揭雙屍命案 單位傳異味消防破門 男女長者燒炭不治
突發
11小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
2026-03-20 12:41 HKT