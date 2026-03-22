倫敦新盤間隔多元 售價502萬起

英國為港人移民、旅遊及讀書的熱門地，亦有不少港人在當地置業及投資，最新來港推售的全新項目County Hall Kingston來港推售，售價約由英鎊48萬起，折合港幣約502萬。

面積403至1852呎

由著名英國發展商London Square發展，位於倫敦皇家京士頓區的住宅項目County Hall Kingston，由著名建築師事務所Rolee Judd Architects打造County Hall Kingston，共建有2幢住宅大廈，樓高4至6層，是次推售的單位包括開放式、1房、2房、3房及複式單位，面積介乎403至1852方呎，部分單位更可飽覽泰晤士河全景，坐擁宜人景致。

項目是次來港推售264個全新住宅單位，售價由英鎊48萬起，折合港幣約502萬元，預計於2027年秋季起陸續交樓。

住戶更可專享名為「1893會所」的尊貴設施，包括24小時禮賓服務、健身室、私人影院、品酒室及遊戲室等，並設有私人庭院，為住戶提供全方位奢華生活體驗。

項目所在京士頓區以其卓越教育資源聞名，周邊匯聚多間頂尖學府，步行2分鐘即達京士頓大學，區內更擁有眾多獲Ofsted評級「優秀」的中小學校，為子女提供一條龍的優質教育，成為注重子女教育的家庭理想居所。

項目坐落京士頓市中心核心地帶，周邊生活配套完善，盡享都市便利與自然景致。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。