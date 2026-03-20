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大阪新盤攻1房 入場價210萬 面積304呎起 擁河景優勢

海外置業
更新時間：10:05 2026-03-20 HKT
發佈時間：10:05 2026-03-20 HKT

港人對旅遊日本熱情不變，近年亦有不少港人移居日本，對當地物業亦有一定需求，最新來港推售位於大阪的The Peak Chiyozaki Waterfront，售價由港幣約210萬起。

提供28個住宅單位

由FMI JAPAN株式會社發展，位於大阪市大正區三軒家東2丁目的The Peak Chiyozaki Waterfront，項目提供28個住宅單位，單位面積清一色為269方呎，為1房1廳設計，每戶均設有露台，面積介乎35至40方呎平等，連同露台面積約304至309方呎。

項目推售以來，取得不俗的銷情，現時尚餘單位主要位處高層，售價約由港幣210萬起。由於項目入場門檻低，適合購入旅行度假時居住，亦可用作收租用途。買家購入後可擁有永久業權，項目預期2027年首季落成及交樓，樓花期只有約15個月。

步行6分鐘達鐵路站

港人對大正區未必十分熟悉，大正區位於大阪西側，鄰近兩條河道，項目其中最大賣點，為4樓以上單位可享有河景，這是日本物業中最具特色的，閒時可在河道兩岸緩步跑或散步，相當寫意。

項目擁有鐵路優勢，從項目步行約6至7分鐘，便可到大正站，並與長堀鶴見綠地線及大阪環狀線無縫銜接，如從大正站經長堀鶴見綠地線前往心齋橋，只須約7分鐘；經大阪環狀線到天王寺站及大阪站約5分及12分鐘。

大阪屬旅遊日本必到城市之一，正值櫻花季節，到日本旅遊可觀賞櫻花，大阪附近亦有不少旅遊熱門地，從大正站往環球影城亦只需約19分鐘，從項目步行數分鐘，亦可到達大阪知名的大阪巨蛋。此外，往關西國際機場亦只需約60分鐘，交通上有一定優勢。

項目附近亦有不少食肆，各式各樣的日本料理店隨處可見特色小店。項目由FMI至匯投資負銷售。

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