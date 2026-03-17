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馬斯克簡陋住所曝光 客廳放火箭雕塑與武士刀 母親留宿睡車房「浴室僅一條毛巾」

海外置業
更新時間：18:06 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:06 2026-03-17 HKT

特斯拉（Tesla）及SpaceX 行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日以高達8,390億美元（約6.54萬億港元）身家蟬聯全球首富。然而，這位超級富豪的真實居住環境卻出奇地簡樸，其位於德州的住所沒有窮奢極侈的裝潢，追求極簡，完全顛覆了大眾對億萬富豪生活的想像。

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馬斯克母親梅耶（Maye Musk）近日在社交媒體罕有分享兒子位於德州博卡奇卡（Boca Chica）、鄰近SpaceX 星際基地發射場的「蝸居」點滴，曝光了這間價值僅約5萬美元（約39萬港元）平房的極簡內貌。

家徒四壁 僅放火箭雕塑與武士刀

從照片可見，房子採開放式客飯廳設計，僅配備白色櫥櫃、不銹鋼雪櫃、基本爐具及農莊風格的鋅盤。鋅盤上方設有窗戶，採光充足，而全屋牆身沒有任何多餘裝飾。

客廳中央擺放了一張深色木茶几，上面擺放了一個火箭造型的雕塑，相信與馬斯克的SpaceX事業有關，旁邊還放有一把日本武士刀及幾本書。此外，廚房旁邊放有一張簡單的餐桌及餐椅，其中一張椅子上掛着一件黑色外套，其餘空間則幾乎沒有任何佈置。除了餐桌下方的一張小地氈外，屋內不見有鋪設大地氈、厚重窗簾或裝飾燈具。

馬斯克與母親Maye Musk（左）。
馬斯克與母親Maye Musk（左）。

雪櫃空空如也 浴室僅得一條毛巾

梅耶在回應帖文時，進一步透露更多細節。她表示，單位內的雪櫃空空如也，根本沒有食物，更爆料自己前往探望兒子時甚至被安排睡在車庫，「浴室裏只有一條毛巾，所以特地留給兒子用，我睡覺的地方就是照片右邊的車庫。」

梅耶還寫道：「我小時候，曾在喀拉哈里沙漠（Kalahari Desert）待過三個星期，沒洗過澡。很多次都是這樣，那裏沒有水。我想我的父母是讓我習慣了這種『奢侈生活』」

馬斯克位於德州博卡奇卡的住所外觀。
馬斯克位於德州博卡奇卡的住所外觀。

兌現承諾沽清豪宅 

早在2020年，馬斯克已在旗下社交平台 X（前稱 Twitter）發布一條簡單的聲明，稱在出售幾乎所有的實體財產，「我將不再擁有任何房產。」自此，馬斯克陸續放售名下5處加州房產，套現近億美元。當時他曾表示，財產讓人壓抑，清倉房產是為了增加Tesla的現金流。

座落於三藩市南部Hillsborough的莊園。
座落於三藩市南部Hillsborough的莊園。

2021年，Elon Musk出售名下最後一間物業，為座落於三藩市南部Hillsborough的莊園。資料顯示，該豪宅傳承自法國貴族後代德古格尼（de Guigne）家族，擁有100年歷史。豪宅佔地47.4英畝，能夠飽覽舊金山灣區景色，面積16,000平方英尺，10間住房，9間洗手間，另外還有游泳池及舞廳。

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