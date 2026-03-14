錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯

買樓置業，周邊環境絕對是入市的關鍵考量，若屋苑附近設有墳場等「嫌惡設施」，隨時令買家打退堂鼓。四川成都一名買家斥逾600萬元（人民幣，下同）購入一伙別墅，簽約前曾再三向地產經紀確認物業是否遠離墳場，並獲對方大派「定心丸」。未料簽約後步出屋苑，竟發現對面馬路就是公墓，直線距離僅600多米。買家大感中伏最終決定撻訂，不但慘蝕20萬元訂金，其後更遭代理入稟法院追討4萬元佣金。

內媒《紅星新聞》報道，事發於2024年初，年過六旬的劉伯與女兒計劃換樓，透過地產代理看中成都麓山大道附近一間面積逾3,200平方呎（約300多平方米）的別墅，總價約600多萬元。

由於買樓屬人生大事，劉伯女兒格外謹慎。簽約前，她特意透過微信向代理再三確認「這個地方離公墓遠不遠？」當時代理隨即回覆「遠得很」，並傳送樓宇分佈圖，聲稱該別墅位於另一側，與墓地相距甚遠。

（示意圖）

有了代理的保證，劉伯一家於同年4月9日正式簽署買賣合約及代理服務合約，並當場支付20萬元訂金。然而，當一家人剛簽完約，從屋苑另一扇大門步出時卻當場傻眼。只見屋苑馬路斜對面，一座墳場清晰可見。經手機地圖應用程式查冊，單位與墳場的直線距離僅628米，步行距離亦不過800多米。

撻訂蝕20萬 拒付追佣被告上法庭

劉伯驚覺中伏，直斥「說好的遠得很呢？這分明推開窗就能看見墓碑！」他隨即要求經紀協助溝通解決，惟代理表示原業主不願出面，令事件陷入僵局。最終，劉伯一家寧願放棄交易，遭沒收20萬元訂金。

本以為破財擋災，沒想到數月後，代理公司竟一紙訴狀將劉伯父女告上法庭，要求支付4萬元佣金及違約金。

雙方在法庭上各執一詞，代理一方辯稱，已成功促成買賣雙方簽署合約，買家理應按合約支付佣金；又指一同睇樓時，買家絕對有機會了解屋苑周邊環境，不應以墳景為由拒付費用。劉伯一方則出示微信對話紀錄作關鍵證據，證明經紀曾明確表示「離得遠」，並提交衞星定位圖，直指若早知如此接近，根本不會扑槌入市。

法院：代理未盡披露責任 買家亦有疏忽

四川自貿區法院審理後認為，物業周邊設有墳場，屬於影響買家決策的重大不利因素。地產代理作為專業服務機構，絕對有如實及全面披露的義務。

法官指出，案中經紀面對買家的明確詢問，僅以「遠得很」含糊其辭，未有告知實際距離，亦未說明墳場屬肉眼可見範圍。由於不盡責的披露，導致買家因資訊不全而作出錯誤決定，代理對合約最終解除存在明顯過錯。

法官提醒地產代理業界，面對買家查問周邊厭惡設施，例如墳場、高壓電纜及垃圾站等，必須客觀及準確地披露。

不過，法院同時認為，買家對周邊環境有特殊要求，卻僅依賴代理口頭回覆，未有親身實地視察，自身亦存在一定疏忽。

結合代理已提供的睇樓及簽約服務，以及雙方的過錯程度，法院最終裁定劉伯父女需向代理公司支付1.2萬元佣金，並駁回代理公司索取4萬元全額佣金及違約金的訴求。

法官亦藉此案提醒地產代理業界，「環境好」、「好遠」等模糊字眼絕不能取代如實告知的義務。面對買家查問周邊厭惡設施，例如墳場、高壓電纜及垃圾站等，必須客觀及準確地披露。同時呼籲準買家「耳聽為虛，眼見為實」，簽約前應多親身視察不同時段的環境，並保留所有書面溝通紀錄，以保障自身權益。



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