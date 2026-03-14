倫敦新盤提供249伙 入門價418萬

英國為港人旅遊、升學及移民主要國家，當地不乏全新住宅項目來港銷售，最新位於倫敦河畔項目Prime Point，售價約由英鎊約39.99萬，折合港幣約418萬。

由英國著名發展商L&Q Group發展的住宅項目Prime Point，位於倫敦Zone 2的格林威治半島，該項目共建有兩幢住宅大廈，分別為Woodget Heights及Peakes Heights，合共29層，項目共提供249伙，面積430至926方呎，涵蓋開放式、1房至3房多元化間隔，每個單位均設有露台，住戶可欣賞壯麗的泰晤士河及格林威治景觀，享有宜人的環境。

涉249伙涵蓋開放式至3房

是次來港推售，售價由英鎊39.995萬起，折合港幣418萬，項目即將落成，預計今年第2季至第3季落成。

在Prime Point內，住戶的日常生活所需皆觸手可及。項目還毗鄰多個知名地標，包括經常舉辦大型演唱會的O2體育館。周邊擁有達48公頃的戶外空間。此外，區域內提供超過40間餐廳與酒吧；購物選擇也非常豐富，包括Outlet和IKEA等，生活配套完善。

該項目交通便利，距離North Greenwich鐵路站僅需步行8分鐘。 發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。