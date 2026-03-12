戰火令杜拜樓市交投急挫 有中國投資者撐影響有限 「視為撈底良機」

美伊衝突升級，中東局勢急速惡化，戰火更波及鄰近的杜拜，令當地原本升勢凌厲的樓市瞬間按下「暫停鍵」。這座憑藉低稅率及「黃金簽證」吸引全球資本的中東財富樞紐，近期交易量驟跌，市場恐慌情緒蔓延，不少投資者轉趨觀望，甚至計劃轉移資產。然而，部分在杜拜置業的中國投資者卻未被短期波動嚇退，認為戰事影響有限，有人甚至視之為「撈底」良機。

去年中國買家成三大外資

憑藉低稅率、黃金簽證及資本自由流動，杜拜成全球高淨值人群的財富「理想國」，當地物業持續受全球投資客青睞。杜拜官方數據顯示，2025年當地房地產成交額高達9,170億迪拉姆（約1.95萬億港元），按年升逾20%；買賣交易達21.57萬宗，雙雙創下歷史新高。當中，中國買家已躍升為海外投資者前三位，佔比達14%，部分熱門樓盤的華人比例更高達20%至30%。

內媒《21世紀經濟報道》報道，有曾長期在杜拜工作的中國投資者指出，當地買樓流程便捷，租金回報率維持在4%至7%之間且免收所得稅，對比其他房地產市場，投資價值及回報表現更勝一籌。

另一位投資者則因頻繁中轉杜拜，近年先後購入兩伙分層單位及一幢別墅。他表示，除看好升值潛力外，10年期的「黃金簽證」更是關鍵誘因——只需購置200萬迪拉姆（約426萬港元）以上物業，即可自動獲得10年長期居留簽證。該簽證無首期限制、買樓花憑合約即可申請，更支援多項物業合併計算價值，且不設居住時長限制。

杜拜樓市交投一度急挫

美伊衝突爆發初期，部分持有杜拜物業的中國投資者並未太過在意，皆因杜拜在過去數十年的中東動盪中始終保持中立，阿聯酋更連續多年蟬聯數據庫Numbeo評選的「全球最安全國家」榜首，有投資者坦言「完全沒想過杜拜會受這場衝突波及。」

然而，隨着衝突升級，杜拜國際機場傳來爆炸聲，帆船酒店、哈利法塔等城市地標相繼遇襲，投資者開始感到憂慮，當地樓市亦明顯降溫。數據顯示，杜拜一二手物業買賣登記數字一度暴跌，3月1日僅錄得23宗成交，較2月27日的逾800宗大幅縮水。

與此同時，有海外私人財富律師透露，近期接獲大量家族辦公室查詢，計劃將資產從阿聯酋撤回新加坡，多位杜拜客戶更打算立即轉移資產。全球企業及基金服務供應商Anderson Global的負責人亦指出，在當前局勢下，稅收優惠恐難再成為杜拜的核心吸引力。

業界料成「撈底」黃金窗口

面對市場波動，杜拜政府迅速推出政策以維護金融及房產市場平穩，全力安撫市場情緒並穩定預期。隨着局勢發展，中國投資者的恐慌情緒逐漸平復，多數人選擇相信當地政府的維穩能力、市場韌性，以及這座資本樞紐的長期價值。

有投資者表示，當地社會生活很快回復正常，金融與樓市的短期波動亦迅速平復，其物業的產權及基礎價值保持穩定，租賃及轉售環節未見明顯異動；另一投資者觀察後指出，是次衝突對杜拜而言更像短期外部衝擊，城市運作與經濟活動未受大幅影響，旗下物業的租客亦保持穩定，暫未對投資造成明顯負面打擊。

當地代理陳女士表示，資金避險、免稅、高回報及黃金簽證是驅使買家進軍杜拜的四大主因。她指，目前買賣步伐雖有所放緩，但樓價未見大幅回落。因杜拜最熱門的別墅資產本身具稀缺性，業主多數資金實力雄厚，無意劈價求售，整體價格維持硬淨。她更透露，部分資深投資者未受市場情緒左右，反而認為現時是增持的絕佳時機，因杜拜低稅率、黃金簽證及資本自由流動等核心優勢從未改變，依然具備良好的投資前景。

對於後市走勢，有業內人士認為，短期市場波動及信心重塑在所難免，但杜拜樓市的底層邏輯與核心優勢未變，長線看漲的市場共識依然穩固，「有危便有機」，雖然當前的調整深度仍受戰事走向牽制，但極大機會正孕育出本輪周期的最佳「撈底」窗口。

相關文章：杜拜「買樓送居留權」狂吸客 獲俄國人及幣圈新貴青睞 惟受戰火波及嚇退睇樓客