40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」

內地樓市正處調整期，不少買家選擇觀望，但四川成都一名40歲兩孩之母卻逆市「撈底」，在短短一年內連環購入8個二環內的「老破小」（即樓齡舊、面積細、保養差的單位）。她將早前賣樓套現的63萬元（人民幣，下同）作為首期，斥資約330萬元買入8伙單位收租，其中220萬元為銀行貸款，直言「別人越不敢買，我越有信心。」

冀為子女打造穩定現金流

內媒報道，網名「圓子」的女事主曾當過7年全職主婦，目前在成都一間公司任職後勤。她留意到近年內地職場「學歷貶值」嚴重，連一般職位都引來大量碩士生瘋狂競爭，作為兩孩之母的她深感焦慮。適逢2024年內地樓市政策鬆綁，她果斷將手上一個等待重建十多年無果的舊單位賣出，套現63萬元。由於銀行存款息率低，她決定將資金轉向高回報的實體資產，冀為子女打造穩定現金流，作為未來的生活保障。

得悉有溫州炒家大舉進軍成都收購收租盤後，圓子花了1個月時間「落區」考察市場及租客群。最終，她鎖定成都二環內、售價介乎30萬至40萬元的二手物業，並規定租金回報率（內地稱「租售比」）必須達5厘或以上，以確保資金安全。

一度不睇樓買入 「感覺在撿錢」

為了物色筍盤，圓子自去年初開始瘋狂睇樓，最高峰時一天內向代理查詢數十個盤源，連搵樓App的帳號亦一度因「行為異常」被封鎖。她表示，只要單位沒有結構性「伏位」，往往下班去看一眼便即場拍板，甚至試過「零睇樓」直接扑鎚購入，「那時候我就是感覺在撿錢，趕緊撿，再不撿來不及了。」

圓子接受內地媒體採訪。（梨視頻截圖）

圓子首批購入的6個細單位，每個總價僅30多萬至40多萬元，首期只需5萬至8萬元，加上單位本身連租約，省卻了裝修成本。連同首期、稅費和經紀佣金，最初總花費僅50至60萬元，所有物業均只付了15%首期。她形容，這做法「相當於拿銀行的錢在賺錢」。

從去年到今年初，圓子總共買入8間「老破小」，總花費約330萬元，當中包含220萬元銀行貸款。她強調，這並非一時衝動的決定，背後經過精密計算。她稱，一個約40萬元的物業只要能以每月1,500元以上的價格租出，租金回報率達4.5厘，便足以覆蓋月供；若計及翻新裝修成本，回報率則需達到5厘左右。

圓子在小紅書上分享自己的揀樓心得。

每月供款14000元 收租21000元

目前，這8個單位每月按揭供款約14,000元，租金收入則約21,000元，不僅能覆蓋銀行貸款與利息，還能為她帶來接近10%的穩定複利收益。她粗略估算，這項投資在30年內的回報將是保險收益的3倍，「有十套這樣的房子你就不用上班了，5000元已足夠在成都過得很瀟灑了。」

無懼投機質疑 堅信成都未來

除了租金回報，圓子亦看中成都的高性價比。她指，花費數十萬元購入「老破小」即可落戶成都，享受新一線城市的教育及醫療資源，對比北上廣深極具吸引力。市場數據顯示，在全國樓市疲弱環境下，成都的「老破小」在2024至2025年間每平方米逆市升約1,000至3,000元，她透露手上的單位基本已有5萬到10萬元的升幅。

面對外界質疑她是投機賭博、賭內地樓市的未來，圓子坦言「好聽點這叫投資，不好聽就叫投機。」她承認，自己正在一條較小眾的賽道上操作，但對前景充滿信心，「無論是中國還是成都的未來，我是堅定不移地認為會越來越好的。」

