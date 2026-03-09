「霉菌蛆蟲垃圾屋」獲10買家瘋搶 業主已搬安老院 代理：不適合膽小者交易

澳洲Berrinba上周六舉行了一場矚目物業拍賣會，一間內部破敗不堪、充斥著霉菌與蛆蟲、發出惡臭的「垃圾屋」，卻意外吸引16名買家登記競投，物業最終以77萬澳元（約420萬港元）高價成交。

環境惡劣 代理稱房屋結構仍穩固

該物業位於Berrinba 26 Fifth Ave，佔地約623平方米，為三房一廁間隔。據悉，今次拍賣屬於緊急求售，自從原業主搬入安老院後，一直居住在該處的兒子便任由房屋日漸荒廢，最終淪為一間滿佈破洞和霉菌的惡劣居所，雜亂無章的車房亦有嚴重潮濕問題。

點擊睇「垃圾屋」內部：

負責是次拍賣的代理Jas Singh透露，單位衛生情況極為惡劣，走進車房時會聞到一股非常『特別』的氣味，甚至會看到一個塞滿蛆蟲的雪櫃，但對於合適的買家來說，那些就是『機會的味道』。」他形容，雖然幾乎每幅內牆都有破洞，其中一個角落更疑有白蟻蛀蝕的痕跡，但房屋結構大致上依然穩固。

現場逾40人圍觀 新買家擬翻新轉售

儘管物業狀況駭人，但無阻買家入市熱情。拍賣當天吸引逾40人聚集圍觀，起拍價定68萬澳元（約371萬港元）。在16名登記買家中，有10名買家積極參與叫價，經過一輪競投，最終以77萬澳元（約420萬港元）順利拍出。

Singh表示，潛在買家當中包括上車客以及專門翻新物業的投資者，他們均視此為難得入市良機，原因是物業所在的土地面積大，價格相對實惠，加上距離市中心僅30分鐘車程，具備潛力。

他強調，團隊在推售過程中一直保持透明，如實展示房屋的真實狀況，讓買家清楚知道即將接手一個怎樣的爛攤子，形容這絕對是一場不適合膽小者的交易。至於成功投得心頭好的新買家為一名投資者，預計會將房屋全面翻新後再轉售圖利。

