Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「霉菌蛆蟲垃圾屋」獲10買家瘋搶 業主已搬安老院 代理：不適合膽小者交易

海外置業
更新時間：12:04 2026-03-09 HKT
發佈時間：12:04 2026-03-09 HKT

澳洲Berrinba上周六舉行了一場矚目物業拍賣會，一間內部破敗不堪、充斥著霉菌與蛆蟲、發出惡臭的「垃圾屋」，卻意外吸引16名買家登記競投，物業最終以77萬澳元（約420萬港元）高價成交。

環境惡劣 代理稱房屋結構仍穩固

該物業位於Berrinba 26 Fifth Ave，佔地約623平方米，為三房一廁間隔。據悉，今次拍賣屬於緊急求售，自從原業主搬入安老院後，一直居住在該處的兒子便任由房屋日漸荒廢，最終淪為一間滿佈破洞和霉菌的惡劣居所，雜亂無章的車房亦有嚴重潮濕問題。

點擊睇「垃圾屋」內部：

負責是次拍賣的代理Jas Singh透露，單位衛生情況極為惡劣，走進車房時會聞到一股非常『特別』的氣味，甚至會看到一個塞滿蛆蟲的雪櫃，但對於合適的買家來說，那些就是『機會的味道』。」他形容，雖然幾乎每幅內牆都有破洞，其中一個角落更疑有白蟻蛀蝕的痕跡，但房屋結構大致上依然穩固。

現場逾40人圍觀 新買家擬翻新轉售

儘管物業狀況駭人，但無阻買家入市熱情。拍賣當天吸引逾40人聚集圍觀，起拍價定68萬澳元（約371萬港元）。在16名登記買家中，有10名買家積極參與叫價，經過一輪競投，最終以77萬澳元（約420萬港元）順利拍出。

Singh表示，潛在買家當中包括上車客以及專門翻新物業的投資者，他們均視此為難得入市良機，原因是物業所在的土地面積大，價格相對實惠，加上距離市中心僅30分鐘車程，具備潛力。

他強調，團隊在推售過程中一直保持透明，如實展示房屋的真實狀況，讓買家清楚知道即將接手一個怎樣的爛攤子，形容這絕對是一場不適合膽小者的交易。至於成功投得心頭好的新買家為一名投資者，預計會將房屋全面翻新後再轉售圖利。

相關文章：英國倫敦樓市光環褪色 資金轉戰北部「低水」區掘金 Z世代成市場新力軍

相關文章：夫婦買地自建Dream House慳百萬 靠組合屋技術5周砌好結構 「說明書非常詳盡」

相關文章：魔術師改造夢幻「機關屋」 牆壁及汽水機等各有暗門 隱藏霓虹燈光舞廳

相關文章：《Breaking Bad》經典大屋沽出 業主受夠粉絲朝聖 曾開逾3000萬天價放售

相關文章：40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：童話式「薑餅屋」叫價逾千萬 夫婦兩年前購入翻新勢勁賺 大讚「外觀獨一無二」

相關文章：建築商被指用《模擬市民》賣樓 設計虛擬微型房屋當廣告 獲讚「正過AI生成圖」

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
18小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
20小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
3小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
6小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
23小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
2小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT