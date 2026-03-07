英國倫敦樓市光環褪色 資金轉戰北部「低水」區掘金 Z世代成市場新力軍

過去經常被指難以「上車」的英國年輕一代，正逐漸顛覆當地的買樓收租（Buy-to-Let，簡稱BTL）市場。最新市場研究指出，千禧世代（Millennials）及Z世代（Gen Z）已崛起成為英國物業投資的新勢力。數據顯示，透過公司持有物業的年輕投資客比例創新高，其中Z世代新成立的收租公司數量，更破天荒超越了步入退休階段的嬰兒潮一代（Baby Boomers）。

年輕一代踴躍入市 佔逾半新晉收租公司

根據英國地產代理 Hamptons 的統計報告，去年在英格蘭與威爾斯註冊的全新收租公司當中，千禧世代佔據了高達50%，對比五年前的40%錄得顯著躍升。若將範圍擴大至50歲以下的投資群體，其佔比更高達75%，較十年前的68%進一步攀升。

隨著嬰兒潮一代陸續退休，更傾向於將物業出售套現或傳承予下一代，導致這批退休人士去年新開立的投資公司數量按年減少逾8%，跌至4,425間。相反，年齡介乎13至28歲的Z世代卻積極進場，去年共創辦6,823間收租公司，按年急增41%，反映出英國「包租公」年輕化的趨勢已成定局。

無懼辣稅 善用公司名義慳稅成主流

儘管英國政府早前將第二套物業的印花稅附加費由3%調高至5%，加重了置業成本，但似乎未有嚇退這批年輕買家。數據顯示，去年第三季英格蘭及威爾斯的物業交易中，投資客的佔比維持在11.3%，與前一年同期相若。

為了慳稅，越來越多投資者選擇以公司持有物業。Hamptons 估計，去年單是千禧世代就成立了逾3.3萬間BTL公司，數字比 2020年激增超過一倍。令人意外的是物業收租公司目前已躍升為全英註冊數量最多的單一商業類別，規模甚至是新開快餐外賣店或理髮店的近四倍。

倫敦光環褪色 資金轉戰北部「低水」區

在投資策略上，這批新世代「包租公」出現了明顯的「棄南取北」現象。由於倫敦及南部地區樓價居高不下，拖低了租金回報率，英國地產平台 Zoopla 的最新報告指出，全英去年平均月租約為1,318 英鎊（約 1.39 萬港元），整體按年僅微升2.2%。

當中，倫敦的增長動力大幅減退，最新平均月租雖冠絕全國達2,224英鎊（約2.34萬港元），但按年升幅僅得1.6%，跑輸全國大市。同屬南部地區的東南部（South East）及西南部（South West），租金增長亦表現疲弱，分別只錄得2.1%及3%的升幅。

相比之下，資金轉向北部「低水」地區的趨勢帶動了當地租金急升。北愛爾蘭表現最為強勢，租金按年狂飆11%，平均月租約為854英鎊（約8,979港元）；全英租金門檻最低的英格蘭東北部平均月租760 英鎊(約7,990港元）亦錄得4.5%的穩健增長；英格蘭西北部則上升3.2%。

