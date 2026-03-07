大阪新盤主攻1房 225萬入場 面積354呎 戶戶設露台

日本大城市之一的大阪，近年推出不少新盤來港發售，特點為入場門檻低，其中位於港區全新項目The Peak Osaka Bay Elite JY來港推售，屬短樓花，主打1房戶，入場價約4520萬日圓，折合港幣約225萬。

料今年10月完工

大阪The Peak Osaka Bay位於市港區三先2丁目12至18，提供18伙，是次來港銷售單位涵蓋俗稱「1LDK」的1房戶型，單位室內面積354方呎，附連面積55方呎露台，合計面積約409方呎。項目入場單位售價約4520萬日圓，折合港幣約225萬。

項目由FM Investment Japan株式會社發展，預計於2026年10月底完工，屬短期樓花項目，買家更可享有永久業權。

步行3分鐘達地鐵站

樓盤周邊配套多樣，就近八幡屋公園，提供住戶休憩場所，旁邊分別設大阪市中央體育館及Asue大阪游泳池，提供空間及設施供住戶進行不同種類的運動。項目交通配套亦見便利，步行3分鐘到朝潮橋地鐵站，屬於中央線，站旁另有巴士站。從項目出發，約10分鐘車程可到達環球影城、未來世博會及賭場，15分鐘車程就可到心齋橋。

The Peak Osaka Bay Elite JY具有一定投資潛力，首先大阪西屬於當地旅遊度假勝地，環境優美，配套齊全，2030年日本第一個賭場落成，潛力非常龐大，有望帶動大阪西物業升值。離項目不遠的大阪環球影城是世界5個環球影城主題公園之一，其設計與美國奧蘭多環球影城相近，提供多個以經典電影及遊戲為藍本作設計概念的園區。

近年日圓持續低水，港人買家相當於七折買樓。買入單位長遠可考慮為自己及家人鋪路，申請日本居留權，享受免費教育及醫療福利。

管理公司提供一站式民宿出租管理，透過全球不同旅遊平台放租，淨租金回報高達6%。此外，買家可承做高達60%按揭，每月租金多過供樓，自製被動收入。項目由FMI至匯投資負責在港銷售。