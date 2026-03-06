Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

倫敦泰晤士河岸新盤 售價約900萬

海外置業
更新時間：11:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-06 HKT

英國為港人升學、旅遊及移民熱門地，當地推出不少住宅項目，最新推出位於倫敦的Opus，售價約由英鎊86萬起，折合港幣約900萬。

由英國發展商Native Land打造的旗艦開發項目Bankside Yards的首個住宅項目Opus，項目矗立於泰晤士河南岸，樓高50層， 高達170米， 將成為倫敦黃金地段最高的住宅大樓。

面積452至3318呎

項目特點為錐形交錯的三塔式外觀，創造了比普通建築多75%的轉角公寓， 獨特設計確保大多數公寓都能享有從聖保羅大教堂、倫敦金融城到西區及更遠處的雙面玻璃全景。 提供249個住宅，涵蓋開放式、1房至4房戶型，面積由452至3318方呎，項目來港推售，售價約為英鎊86萬起，折合港幣約900萬。

Opus引人注目的是位於23樓的頂峰會所及露台，是一個豪華的私人會員俱樂部式設施，擁有無阻擋的城市全景，設有休息室、酒吧和私人用餐室，供住戶全天候享用。亮點將是由皇家園藝學會切爾西花展獲獎工作室Enea設計的私人露台，他們打造了一個令人驚歎又私密的高空城市綠洲。

為住戶提供到家體驗，設有宏偉的大堂，24小時保安和港式車道，配備全自動停車系統「The Car Vault」、電動車充電站和自行車存放處，業主還可以使用專門的醫療保健套房、飲品和咖啡吧。大堂上方是花園廳，設有共享工作空間和自助酒吧，發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

