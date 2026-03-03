朱克伯格逾13億購邁阿密豪宅 設巨型水族箱及秘密通道 被譽「億萬富翁地堡」鄰居非富則貴

彭博報道，Facebook 母企Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）及其妻子 Priscilla Chan 近日豪擲1.7億美元（約13億港元），在美國邁阿密印第安溪（Indian Creek Village）置業，創下當地歷來成交紀錄。

該豪宅位於印第安溪島路7號，由建築師兼設計師Ferris Rafauli操刀設計，目前尚未完工。據悉，大宅佔地近3萬平方呎，擁有9間睡房，配備有碼頭、游泳池、健身房、美髮沙龍、按摩室及巨型水族箱，以及一間帶有秘密通道的圖書館。

該房產於去年11月以2億美元的價格放售，最終以1.7億美元成交，創下邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）最貴房屋銷售紀錄。在此之前，當地已知最高價紀錄是發展商Vlad Doronin於2025年以1.2 億美元售出的位於明星島（Star Island）的一棟豪宅。

代理表示，這絕對是邁阿密史上最高金額的交易，「雖然看起來像是一個特例，但根據市場上其他物業及報價，相信未來會陸續出現過億美元的大額成交。」

《華爾街日報》早前報道，加州正推動一項公投，提議向擁有10億美元以上的富豪，徵收一次性的5%「億萬富豪稅」（Wealth Tax），而身家高達2,310億美元的朱克伯格於數周前開始在印第安溪物色心水物業，有關交易已於周一完成。

印第安溪是比斯坎灣（Biscayne Bay）的一座人工島，因聚集多名身價驚人的富豪而聞名，有「億萬富翁地堡」之稱。

島上的道路、鄉村俱樂部和高爾夫球場均不對公眾開放。

島嶼僅84名居民 私隱性極高

至於這座島嶼本身是一個獨立的行政區域，其道路、鄉村俱樂部和高爾夫球場均不對公眾開放。島上僅擁有約41塊地皮和約84名居民，私隱性極高，有私人警察水陸空巡邏，僅透過一座設有門禁的橋樑與外界相連。

