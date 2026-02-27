Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

許家印侄子廣州豪宅被拍賣 逾半億成交 擁一線江景 曾開價6800萬放售

海外置業
更新時間：12:23 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:23 2026-02-27 HKT

恒大地產集團（前上市編號：03333）前董事長許家印侄子位於廣州市天河區一套估價4400萬元（人民幣．下同）的豪宅，昨日（26日）在阿里法拍平台上拍賣，最終以5016萬元成交。

據平台公告，該大平層豪宅位於廣州天河區僑鑫·匯悅台5號樓的9樓，建築面積317.5平方米。雖然樓層不算高，但匯悅台和珠江之間沒有任何遮擋，不會影響到江景景觀。單位共有4間套房加1間保姆套房，配有5個洗手間。

該豪宅屬第一次拍賣，權屬人為許火健，估價和起拍價皆為4400萬元，有3人參與競拍，經數十輪競價，豪宅最終以5016萬元的價格成交，買家為一名蘇姓人士。

綜合內媒報道，匯悅台位於珠江新城核心，擁有一線江景，是廣州頂級豪宅市場的風向標，小區內頂層複式單價的最高點曾接近每平方米37萬元，大平層的成交價格也一度突破每平方米30萬元。然而，最近兩年內地二手樓價持續回調，該區去年12月成交一套237平方米的豪宅，單價僅為每平方米19萬元。

2021年恒大集團爆發債務危機後，許家印被法院限制高消費，其哥哥許家欽、侄子許火健均受到波及。去年3月，許火健曾嘗試通過市場途徑處置資產，上述豪宅開價6800萬元放盤，惟未能售出。

相關文章：恒大200億世紀夢幻城淪「廢墟」 複式單位月租僅400元 獨棟豪宅現狀曝光
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
23小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
12分鐘前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
16小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
18小時前
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
商業創科
7小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
影視圈
20小時前