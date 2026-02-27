許家印侄子廣州豪宅被拍賣 逾半億成交 擁一線江景 曾開價6800萬放售

恒大地產集團（前上市編號：03333）前董事長許家印侄子位於廣州市天河區一套估價4400萬元（人民幣．下同）的豪宅，昨日（26日）在阿里法拍平台上拍賣，最終以5016萬元成交。

據平台公告，該大平層豪宅位於廣州天河區僑鑫·匯悅台5號樓的9樓，建築面積317.5平方米。雖然樓層不算高，但匯悅台和珠江之間沒有任何遮擋，不會影響到江景景觀。單位共有4間套房加1間保姆套房，配有5個洗手間。

該豪宅屬第一次拍賣，權屬人為許火健，估價和起拍價皆為4400萬元，有3人參與競拍，經數十輪競價，豪宅最終以5016萬元的價格成交，買家為一名蘇姓人士。

綜合內媒報道，匯悅台位於珠江新城核心，擁有一線江景，是廣州頂級豪宅市場的風向標，小區內頂層複式單價的最高點曾接近每平方米37萬元，大平層的成交價格也一度突破每平方米30萬元。然而，最近兩年內地二手樓價持續回調，該區去年12月成交一套237平方米的豪宅，單價僅為每平方米19萬元。

2021年恒大集團爆發債務危機後，許家印被法院限制高消費，其哥哥許家欽、侄子許火健均受到波及。去年3月，許火健曾嘗試通過市場途徑處置資產，上述豪宅開價6800萬元放盤，惟未能售出。

