日本新盤來港 推180萬入場 主攻1房戶型 面積304呎起

港人熱熱衷於日本旅遊，近年亦有不少港人移居日本，對當地物業亦有一定需求，最新來港推售位於大阪的The Peak Chiyozaki Waterfront，售價約為日圓3500萬起，折合港幣約180萬。

提供28個住宅單位

由FMI JAPAN株式會社發展，位於大阪市大正區三軒家東2丁目的The Peak Chiyozaki Waterfront，項目提供28個住宅單位，單位面積清一色為269方呎，為1房1廳設計，每戶均設有露台，面積介乎35至40方呎，連同露台面積約304至309方呎。

發展商率先推出16伙發售，其中售價最平，位於1樓2伙單位，連同露台面積約309方呎，售價約為3500萬日圓，折合港幣約180萬；頂層設有2伙Penthouse，連露台面積同為309方呎，售價約為日圓4250萬，折合售價約港幣213萬。

項目入場門檻低，適合購入旅行度假時居住，亦可用作收租用途。買家購入後可擁有永久業權，項目預期2027年首季落成及交樓，樓花期不足一年。

港人對大正區未必十分熟悉，大正區位於大阪西側，鄰近兩條河道，項目其中最大賣點，為4樓以上單位可享有河景，亦是項目獨特之處，可遇不可求，閒時可在河道兩岸緩步跑或散步，相當寫意。

交通配套方便

項目擁有鐵路優勢，從項目步行約6至7分鐘，便可到大正站，並與長堀鶴見綠地線及大阪環狀線無縫銜接，如從大正站經長堀鶴見綠地線前往心齋橋，只需約7分鐘；經大阪環狀線到天王寺站及大阪站約5分及12分鐘，交通相當方便。

大阪屬遊日必到之城市之一，當地亦有不少知名景點，例如環球影城，乘車只需約19分鐘，從項目步行數分鐘，亦可到達大阪知名的大阪巨蛋。此外，往關西國際機場亦只需約60分鐘，交通上有一定優勢。

項目附近亦有不少食肆，各式各樣的日本料理店隨處可見，當中更有不少特色小店。項目由FMI 至匯投資負責銷售。