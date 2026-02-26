Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夫婦55萬購「玻璃艙」出租 3天完成組裝 意外年賺百萬 「感覺像高科技Lego」

海外置業
更新時間：06:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-26 HKT

澳洲一對夫婦早年購入夢想農莊後，卻遇上加息，令其按揭供款暴增至原來的3倍，為了減少財務壓力，他們在後院搭建「平板組裝」小屋出租，沒想到這項投資竟每年為他們帶來約20萬澳元（約110萬港元）的可觀收入。

原意幫補按揭供款大增

室內設計師Sibel Karaman與丈夫Yalcin早年購入陽光海岸（Sunshine Coast）內陸地區物業，但隨着息口攀升，每月還款額驚人地翻了3倍，令生活百上加斤。其後兩人決定放手一搏，投資約10萬澳元（約55萬港元）購入一個6米乘2.4米的「玻璃休閒艙」（Glass pod），並只花了3天時間便自行完成組裝，免卻了傳統建築漫長的工期與昂貴的人工開支。

每晚房價最貴逾3000元

這間玻璃小屋自去年5月開放出租後，訂房量已翻倍，每晚房價約220澳元至580澳元（約1,220至3.218港元），入住率近85%。客源方面，約六成為布里斯班的情侶短途渡假客，約三成為澳洲本地旅客，其餘則為海外遊客。

這筆穩定的現金流不僅抵銷了房貸利息支出，更配合原本出租的舊農舍，為夫婦倆創造了雙重被動收入來源，徹底扭轉財務困境。事實上，由於生活成本節節上升，越來越多業主轉向組裝模組化小屋（modular pods）或第二住宅，以創造額外租金收入。

微型住宅市場5年升1.2倍

目前澳洲微型住宅市場正迎來爆發式增長，過去5年銷售額激增120%。澳洲迷你住宅協會（Australian Tiny House Association）估計，全國已有逾1萬人居住於迷你住宅或模組化小屋，預料未來數字仍會大幅上升。

負責生產玻璃艙的公司Elsewhere Pods亦表示，近期接獲不少業主查詢，希望快速建立生態旅遊住宿（eco-tourism accommodation）或長租單位，創辦人Matt Decarne更形容組裝感覺「像高科技Lego或豪華版Ikea家具」。

Decarne表示，該公司除了提供小型休閒艙，還有針對退休人士「大屋搬細屋」（Downsizing）需求的三房套房，甚至成為不少因樓價高企而無法上車家庭的另類選擇。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

