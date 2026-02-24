魔術師改造夢幻「機關屋」 牆壁及汽水機等各有暗門 隱藏霓虹燈光舞廳

不少人兒時都曾幻想過家中有一度隱藏門、消防員滑桿，以至書架後的秘密房間，但對於美國一位魔術師而言，這可以是真實的日常生活。美國拉斯維加斯有一間奇幻大屋，表面看似平凡，實則機關重重，走廊、牆壁、甚至是自動販賣機，都隱藏着通往另一個空間的入口。

社交平台分享「Funhouse」細節

這間大屋的主人是知名魔術師兼網紅Justin Flom，曾出演電視節目《巫師爭霸戰》（Wizard Wars），擅長把奇思妙想融入影片，在網上吸引數以億計的觀看次數。日前他在社交平台上分享了一段長約數分鐘的「Funhouse」導賞影片，揭開這個任何角落都能觸發驚喜的家。

影片開首便先聲奪人，Justin抓住滑索從二樓一躍而下，隨後來到走廊盡頭一部普通的汽水自動販賣機前，拉開機器後，後方竟藏著一間貼滿反光鏡、閃爍着霓虹燈光的迷幻舞廳，再穿過暗門便到達了睡房。

整幢大屋設有不少秘密通道及隱藏機關，例如牆上的某個裝飾或門把，其實是通往下一處的鑰匙，其中一道暗門後方是掛滿彩色燈泡的密室；打開一扇裝滿門把的紫色大門後，Justin直接躍入巨大的海綿池。若要前往下一個房間，他便要先移開海綿，才能尋獲隱藏的門口。至於樓梯上方設有網狀夾層，作為孩子的秘密基地。

部份設計甚有趣味，例如多重「門中門」的 靈感來自《愛麗絲夢遊仙境》，一扇大門打開後隱藏著數扇越來越小的門，最終通往螢光噴漆密室。另一間房間的地板則用5萬枚硬幣鋪設。

事實上，Justin自去年起便持續在網上分享這間「Fun House」的內部點滴，屋內設有消防員滑桿通往洗衣房，浴室牆壁整齊排列成幽默的「捲筒衛生紙牆」，秘密書架後方也隱藏着一個儲物室。屋內亦曾設有一間復刻「百視達」（Blockbuster）風格的懷舊影院，擺放了數百捲錄影帶及標誌性貨架，但為了持續創造新內容，該空間目前已被拆除以進行全新改建。

實踐兒時幻想 激發人們共鳴

此外，YouTube頻道《Your Geek Fix》去年曾實地走訪大屋，Justin在影片中提到改裝靈感來自魔術、電影文化如《回到未來》、《寶貝智多星》及兒時幻想，將那些只會出現在電影或樂園裡的場景帶入現實。

他指，自己將改裝視為大型魔術，遵循「東西移位」、「東西一直都在但你看不到」或「東西根本不存在」三種原理。另外，部分機關涉及電子控制，而他更偏好低科技但高創意的設計，以激發人們共鳴與好奇。

拆掉所有衣帽間 改造秘密通道

儘管這間大房非常夢幻，但為了追求極致的拍片效果與趣味，Justin幾乎拆掉了屋內所有的衣帽間，將其悉數改造成秘密房間或通道。另外，由於大屋結構經過大幅改動，牆壁佈滿洞口和秘密通道，加上各種實驗性質甚至有些危險的裝置，例如自動緩降門及由電壓引發的火花特效，使其在傳統房地產市場中難以轉售。

影片引發網民幽默評論，有人笑稱大屋機關是最強的防盜，「如果有小偷闖入這間屋，肯定會被嚇死，完全不知道怎麼走出去。」、「這是史上最強防盜系統，因為連警察進來救人都會被困住。」

有人則對這種特殊設計的實用性表示憂慮，直言這家人的記憶力必須極好，否則一旦患上失智症恐怕連廁所都找不到，有人則表示，「如果急著求救，警察進門後可能還要在書架後找半天」。

