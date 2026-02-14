《絕命毒師》經典大屋沽出 業主受夠粉絲朝聖 曾開逾3000萬天價放售

美國新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）一座看似平凡的平房，因美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）而聞名全球。這座作為劇中主角Walter White住所的物業，近日開價40萬拍賣，引發激烈的競價戰，在不足一周內即易手。據悉，新買家計劃將大屋裝修，重現劇中全盛時期面貌。

開價40萬掀搶購戰

這座牧場式風格（Ranch-style）獨立屋面積約1,920平方呎，地產代理Alicia Feil表示，物業於2月3日以40萬美元（約312萬港元）推出市場拍賣，隨即引起全球買家興趣，共收到約20個出價。

她指，最初主要是投資者有意將其改裝成出租物業，但隨後大批《絕命毒師》狂熱粉絲加入戰團，引發激烈的競價戰。雖然最終成交價尚未公佈，但Feil透露價格「被推高了不少」，升幅令人驚喜。事實上，這座物業並非首次放盤。去年1月，另一地產代理曾試圖利用劇集名氣，以近400萬美元（約3,126萬港元）的天價放售，相當於當地房價中位數42.1萬美元的10倍，結果無人問津，並在去年12月封盤。

此次Feil改用保守定價策略，反而成功引爆市場熱度。若交易程序順利，新業主預計將於 2 月24日正式收樓。

超級粉絲高調自爆買到

雖然代理以保密為由未透露買家身分，僅稱對方是該劇超級粉絲，且「在網上說了不少話」。而美國知名YouTuber Adin Ross發布影片，高調宣佈自己就是新業主。

Ross在影片中興奮表示「當時有很多人競投，我出價壓倒了幾個人，最終贏了！」更直言這座房子絕對勝過自己買過的名錶或跑車。他透露，計劃將大屋進行大改造，百分之百還原劇中的經典場景。

業主不堪其擾：每天300輛車朝聖 屋頂滿佈薄餅

《絕命毒師》講述一名高中化學老師被診斷罹患癌症後，為了身後一家人的生計著想，踏入製毒行業，性格逐漸扭曲，最後家破人亡。劇集爆紅後，主角Walter White一家人住的房子亦因此聲名大噪。然而，對於自1973年起已居住於此、持有物業超過50年的業主Joanne Quintana家族而言，生活卻因此徹底改變。

Quintana透露，巔峰時期每日平均有約300輛車經過或停留朝聖，更有大批影迷嘗試模仿劇中把披薩拋到屋頂的經典橋段，亦有粉絲擅闖後院的游泳池，更不時還有人寄送署名 「Walter White」 的詭異包裹過來，導致Quintana一家人不堪其擾，情況嚴重到連劇集製作人Vince Gilligan亦曾公開呼籲粉絲停止騷擾行為。

隨著今次成功易手，業主家族不但獲得豐厚回報，更可終結這場長達十多年的「披薩朝聖」惡夢，重獲平靜生活。

相關文章：40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：童話式「薑餅屋」叫價逾千萬 夫婦兩年前購入翻新勢勁賺 大讚「外觀獨一無二」

相關文章：建築商被指用《模擬市民》賣樓 設計虛擬微型房屋當廣告 獲讚「正過AI生成圖」

相關文章：夫婦買地自建Dream House慳百萬 靠組合屋技術5周砌好結構 「說明書非常詳盡」