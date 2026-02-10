40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開

不少人買樓鍾情高層單位，貪其景觀開揚兼私隱度高，但原來住得高亦有另類煩惱。近日杭州一名住在40樓的業主決定出售當年萬人爭搶的熱門單位，原因是不想再忍受每天等電梯的煎熬。他坦言，實際入住後的體驗與預期落差太大，寧願輸錢離場，也不願再讓生活質素受損。

生活品質不似預期「沒有一天不鬧心」

內媒報道，馬先生的單位位於杭州城北萬象城附近的「臻珹幸福里」，當初是備受追捧的熱門樓盤。他於2023年滿懷期待搬入單位，但逐漸感到生活品質不似預期，原因是每天上下樓等電梯動輒需十多分鐘，繁忙時間甚至感覺長達20分鐘，令他相當困擾，「沒有一天不鬧心。」除了出行不便，他亦指出夜間休息時室內噪音明顯，長期下來嚴重影響心情。

馬先生回憶，當年成功中籤買到這個單位時，全家都興奮不已，認為運氣極好。因此，當他提出賣樓時，家人們無法理解，認為僅因等電梯問題，就將好不容易到手的單位賤賣太過可惜。不過，他態度堅決，直言「不想再消磨自己的心情了」，又認為房子終究是用來住的，開心更加重要，並表示未來買樓不會再盲目追逐高熱度房源。

高層住戶：每次等電梯都在修練心性

針對「超高層住宅是否真的難等電梯」的情況，內媒記者在晚間高峰時段前往該屋苑實測，大廈為「3梯4戶」設計，即一層4伙共用3部電梯。記者於晚上6時實測，現場並無其他住戶排隊，從進入電梯到抵達40樓，全程不到2分鐘；下樓時更幾乎無需等待，電梯運行時間僅約1分鐘，與馬先生的體驗有所差異。

有住戶表示，繁忙時間主要集中在早上7至8點，其餘時間多半只需1至2分鐘，「等20多分鐘有點誇張，不排除是趕時間時，心理感覺特別漫長。」有住在30樓以上的住戶指出，曾遇過等待6至10分鐘的情況，但整體仍屬可接受範圍。

有住在40樓的居民在社交平台分享指，超高層住戶最怕遇上電梯故障或保養，「只要遇到一部電梯例行保養，剩下的電梯就會忙到不行，每次等電梯都像在修練心性。」

