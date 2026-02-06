Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪新盤主打1房 入場費180萬 面積304呎起 擁鐵路優勢

港人對旅遊日本熱情不變，近年亦有不少港人移居日本，對當地物業亦有一定需求，最新來港推售位於大阪的The Peak Chiyozaki Waterfront，售價約為日圓3500萬起，折合港幣約180萬。

戶戶設露台

由FMI JAPAN株式會社發展，位於大阪市大正區三軒家東2丁目的The Peak Chiyozaki Waterfront，項目提供28個住宅單位，單位面積清一色為269方呎，為1房1廳設計，每戶均設有露台，面積介乎35至40方呎等，連同露台面積約304至309方呎。

項目現時推出單位，售價最平單位面積約309方呎，售價約為日圓3500萬起，折合港幣約180萬；頂層設有2伙Penthouse，連露台面積同為309方呎，售價約為日圓4250萬，折合售價約港幣213萬。項目入場門檻低，特別適合資金不算太豐裕的海外買家，除適合購入於旅遊日本時作度假時居所外，亦可用作收租用途，回報亦較香港可觀。

此外，買家購入後可擁有永久業權，項目預期2027年首季落成及交樓，樓花期不足1年。

4樓以上擁河景

港人對大正區未必十分熟悉，大正區位於大阪西側，鄰近兩條河道，項目其中最大賣點，為4樓以上單位可享有河景，這是日本物業中最具特色的，閒時可在河道兩岸緩步跑或散步，相當寫意。

項目擁有鐵路優勢，從項目步行約6至7分鐘，便可到大正站，並與長堀鶴見綠地線及大阪環狀線無縫銜接，如從大正站經長堀鶴見綠地線前往心齋橋，只需約7分鐘；經大阪環狀線到天王寺站及大阪站約5分及12分鐘。

大阪屬港人旅遊日本其中主要城市，從大正站往環球影城亦只需約19分鐘，從項目步行數分鐘，亦可到達大阪知名的大阪巨蛋。此外，往關西國際機場亦只需約60分鐘，交通上有一定優勢。項目周邊亦有不少食肆，以及各式各樣的店舖，生活所需，一應俱全。項目由FMI至匯投資負責銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

