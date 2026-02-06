Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「一梯一伙」暗藏養老危機 二手放盤承接力弱 業主慘蝕逾300萬離場

海外置業
更新時間：12:01 2026-02-06 HKT
發佈時間：12:01 2026-02-06 HKT

「一梯一伙」設計，原意是讓住戶避開鄰舍騷擾，完全享受自主的私隱空間。不過，這種曾被內地中產視為「身分象徵」的高級住宅，如今卻變成不少住戶的惡夢。內媒報道，數據顯示一線城市「一梯一伙」二手放盤量急升，有地產代理表示這類放盤的成交周期較普通住宅長逾50%，業主往往要多次減價才能沽出。有獨居老人反映遇上意外時無法及時向鄰居求助，感慨這種「孤島式」居住體驗讓社區歸屬感近乎消失。

管理費及維護成本高

居住在北京朝陽區高級屋苑的張女士，3年前豪擲千金入市，現在卻只想盡快脫手。她無奈表示「這部私人電梯，代價大得驚人。」她指，136平方米（約1,360方呎）的單位，電梯井與獨立大堂就佔去近20平方米（約200方呎）的空間。以該區每平方米8萬元（人民幣，下同）的均價計算，等於花了160萬元買了一個既不能住人，又不能放雜物的空間。 另外，3年來電梯已維修了6次。

一位上海的業主表示，自己購入一個120平方米（約1,200方呎）單位，收樓時發現單位內實際面積僅84平方米（約840方呎），實用率僅七成，即36平方米（約360方呎）私人電梯大堂空間花費180多萬元。

管理費及維護成本亦是另一問題，業主王先生居住的屋苑，管理費每平方米6.8元，每月需繳付816元。對比隔壁普通屋苑同面積單位僅300多元的支出，每年多付出的6,000多元。有物業經理透露，一梯一伙電梯維護成本是普通電梯的2到3倍，這些費用最終都由業主分攤。

獨居老人遇意外無法求助鄰居

由於每層只有一部電梯，意味著任何故障都會立即引發生活危機。業主陳女士家住18樓，早前唯一的電梯因故障停運3日，剛做完手術的她被迫每日行樓梯，最終難頂折磨搬去酒店暫住；亦有住在高層的老人形容「買餸如登山」，中途需休息數次。

此外，獨居老人更面臨安全隱憂。有長者感嘆入住4年鄰里見面次數屈指可數，早前突發心臟病無法向鄰居求助，幸靠兒子遙距叫救護車才撿回一命；有住戶則提到，水管爆裂或老人需要幫忙時，整層樓空無一人的無助感特別強烈，認為這種「孤島式」居住體驗，令社區歸屬感蕩然無存。

設計華而不實 淪為「奇則」

受消防條例限制，該空間既不能做儲物間也無法封閉。有室內設計師指出，九成「一梯一伙」單位的電梯大堂都處於閒置狀態。而為追求「闊綽感」，不少戶型被設計成長條形，導致採光通風極差。有業主實測關窗兩小時後，室內二氧化碳濃度即超標，被迫加裝通風系統。

成交價低於叫價逾兩成

房產數據顯示，2024年以來，一線城市「一梯一伙」的二手放盤量明顯上升，成交周期較普通住宅延長了30%以上。有前線代理更表示，這類物業的平均成交周期甚至長達50%，業主往往要多次劈價才能脫手。2024年上半年，實際成交價普遍低於叫價逾兩成。

有業主當年以880萬元購入單位，放盤2年後最終以680萬元沽出，連同利息蝕逾300萬元。2024年一線城市「一梯一伙」成交量按年跌15%，與普通住宅持平的走勢形成強烈對比。有業內人士形容「有錢人不會買，一般人買不起，中產階級覺得不划算。」

相關文章：住戶疑霸佔電梯大堂建鞋櫃 拍片自爆走火通道變工人房 專家：涉違反消防條例 當事人急刪片
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 10:50 HKT
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
5小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
15小時前
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
影視圈
4小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2026-02-05 10:37 HKT
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
1小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
2026-02-05 12:19 HKT
愛潑斯坦案｜驚揭英已故名媛「組建佳麗群組」 暗示多為人妻願拋夫棄子
即時國際
6小時前