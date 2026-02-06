「一梯一伙」暗藏養老危機 二手放盤承接力弱 業主慘蝕逾300萬離場

「一梯一伙」設計，原意是讓住戶避開鄰舍騷擾，完全享受自主的私隱空間。不過，這種曾被內地中產視為「身分象徵」的高級住宅，如今卻變成不少住戶的惡夢。內媒報道，數據顯示一線城市「一梯一伙」二手放盤量急升，有地產代理表示這類放盤的成交周期較普通住宅長逾50%，業主往往要多次減價才能沽出。有獨居老人反映遇上意外時無法及時向鄰居求助，感慨這種「孤島式」居住體驗讓社區歸屬感近乎消失。

管理費及維護成本高

居住在北京朝陽區高級屋苑的張女士，3年前豪擲千金入市，現在卻只想盡快脫手。她無奈表示「這部私人電梯，代價大得驚人。」她指，136平方米（約1,360方呎）的單位，電梯井與獨立大堂就佔去近20平方米（約200方呎）的空間。以該區每平方米8萬元（人民幣，下同）的均價計算，等於花了160萬元買了一個既不能住人，又不能放雜物的空間。 另外，3年來電梯已維修了6次。

一位上海的業主表示，自己購入一個120平方米（約1,200方呎）單位，收樓時發現單位內實際面積僅84平方米（約840方呎），實用率僅七成，即36平方米（約360方呎）私人電梯大堂空間花費180多萬元。

管理費及維護成本亦是另一問題，業主王先生居住的屋苑，管理費每平方米6.8元，每月需繳付816元。對比隔壁普通屋苑同面積單位僅300多元的支出，每年多付出的6,000多元。有物業經理透露，一梯一伙電梯維護成本是普通電梯的2到3倍，這些費用最終都由業主分攤。

獨居老人遇意外無法求助鄰居

由於每層只有一部電梯，意味著任何故障都會立即引發生活危機。業主陳女士家住18樓，早前唯一的電梯因故障停運3日，剛做完手術的她被迫每日行樓梯，最終難頂折磨搬去酒店暫住；亦有住在高層的老人形容「買餸如登山」，中途需休息數次。

此外，獨居老人更面臨安全隱憂。有長者感嘆入住4年鄰里見面次數屈指可數，早前突發心臟病無法向鄰居求助，幸靠兒子遙距叫救護車才撿回一命；有住戶則提到，水管爆裂或老人需要幫忙時，整層樓空無一人的無助感特別強烈，認為這種「孤島式」居住體驗，令社區歸屬感蕩然無存。

設計華而不實 淪為「奇則」

受消防條例限制，該空間既不能做儲物間也無法封閉。有室內設計師指出，九成「一梯一伙」單位的電梯大堂都處於閒置狀態。而為追求「闊綽感」，不少戶型被設計成長條形，導致採光通風極差。有業主實測關窗兩小時後，室內二氧化碳濃度即超標，被迫加裝通風系統。

成交價低於叫價逾兩成

房產數據顯示，2024年以來，一線城市「一梯一伙」的二手放盤量明顯上升，成交周期較普通住宅延長了30%以上。有前線代理更表示，這類物業的平均成交周期甚至長達50%，業主往往要多次劈價才能脫手。2024年上半年，實際成交價普遍低於叫價逾兩成。

有業主當年以880萬元購入單位，放盤2年後最終以680萬元沽出，連同利息蝕逾300萬元。2024年一線城市「一梯一伙」成交量按年跌15%，與普通住宅持平的走勢形成強烈對比。有業內人士形容「有錢人不會買，一般人買不起，中產階級覺得不划算。」

