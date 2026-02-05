童話式「薑餅屋」叫價逾千萬 夫婦兩年前購入翻新勢勁賺 大讚「外觀獨一無二」

悉尼一間被稱為「薑餅屋」（Gingerbread House）的維多利亞式排屋，近日成為當地樓市焦點。這間兩年前還是天花板發霉、花園雜草叢生的舊屋，經投資者夫婦購入翻新後，即將以300萬澳元（約1,530萬港元）指導價重新推出市場拍賣，預計帳面獲利逾百萬澳元。

無懼殘破 搶高51萬奪心頭好

外媒報道，這座位於Kepos街50號的物業佔地107平方米，前身是已故南悉尼市長Bill Hartup家族的遺產，在2024年推出拍賣時，屋內狀況極為惡劣，走廊不但昏暗骯髒，且油漆大面積剝落及天花板發霉。不過，憑藉其宛如童話故事中「薑餅屋」的獨特外觀，吸引了12組買家爭奪，最終由投資者Gavin Suyatika及Shannon Suryawan夫婦以181萬澳元（約985萬港元）成功投得，較底價高出51萬澳元（約277萬港元）。

點擊睇「薑餅屋」翻新前：

歷時7個月翻新 保留特色外牆

Gavin透露，當時雖有聲音質疑他們買貴了，但該物業擁有獨一無二的外觀，「是這條街上唯一一棟這樣的房子」。

翻新工程於去年5月展開，歷時7個月完成。設計重點在於保留維多利亞時代建築外殼，並在上方加建現代化的「白盒子」結構，以容納兩間臥室及浴室，將舊建築與現代設計融合，令這間原本搖搖欲墜的兩房排屋，搖身變為採光十足、充滿現代氣息的豪宅。

點擊睇「薑餅屋」翻新後：

翻新費用方面，Gavin雖未透露具體金額，但指夫婦二人本身從事建築業，可以成本價完成木工等項目，令整個工程嚴格控制在預算之內。

代理：瞄準買家「怕裝修」心態

負責銷售的BresicWhitney代理Chris Nunn指出，自疫情以來建築成本飆升，買家普遍對自行裝修感到卻步，因此市場對優質翻新盤的需求極大。他表示，儘管近期面臨加息壓力，但參觀人數較去年同期不跌反升，反映市場承接力依然強勁。物業將於2月21日推出拍賣，指導價300萬澳元。

看好區內潛力再買一間

夫婦對該區前景充滿信心，在準備出售「薑餅屋」的同時，他們已於去年9月斥資230.8萬澳元（約1255萬港元），購入同街81號另一間百年排屋，佔地108平方米，準備展開翻新工程，將改造成工人小屋（Worker’s Cottage）風格的現代住宅。

