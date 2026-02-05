Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

童話式「薑餅屋」叫價逾千萬 夫婦兩年前購入翻新勢勁賺 大讚「外觀獨一無二」

海外置業
更新時間：14:48 2026-02-05 HKT
發佈時間：14:48 2026-02-05 HKT

悉尼一間被稱為「薑餅屋」（Gingerbread House）的維多利亞式排屋，近日成為當地樓市焦點。這間兩年前還是天花板發霉、花園雜草叢生的舊屋，經投資者夫婦購入翻新後，即將以300萬澳元（約1,530萬港元）指導價重新推出市場拍賣，預計帳面獲利逾百萬澳元。

相關新聞：四對夫婦買地合建「迷你小鎮」退休 每間小屋成本僅30萬 爆紅後逾2300萬易手

無懼殘破 搶高51萬奪心頭好

外媒報道，這座位於Kepos街50號的物業佔地107平方米，前身是已故南悉尼市長Bill Hartup家族的遺產，在2024年推出拍賣時，屋內狀況極為惡劣，走廊不但昏暗骯髒，且油漆大面積剝落及天花板發霉。不過，憑藉其宛如童話故事中「薑餅屋」的獨特外觀，吸引了12組買家爭奪，最終由投資者Gavin Suyatika及Shannon Suryawan夫婦以181萬澳元（約985萬港元）成功投得，較底價高出51萬澳元（約277萬港元）。

點擊睇「薑餅屋」翻新前：

歷時7個月翻新 保留特色外牆 

Gavin透露，當時雖有聲音質疑他們買貴了，但該物業擁有獨一無二的外觀，「是這條街上唯一一棟這樣的房子」。

翻新工程於去年5月展開，歷時7個月完成。設計重點在於保留維多利亞時代建築外殼，並在上方加建現代化的「白盒子」結構，以容納兩間臥室及浴室，將舊建築與現代設計融合，令這間原本搖搖欲墜的兩房排屋，搖身變為採光十足、充滿現代氣息的豪宅。

點擊睇「薑餅屋」翻新後：

翻新費用方面，Gavin雖未透露具體金額，但指夫婦二人本身從事建築業，可以成本價完成木工等項目，令整個工程嚴格控制在預算之內。

代理：瞄準買家「怕裝修」心態 

負責銷售的BresicWhitney代理Chris Nunn指出，自疫情以來建築成本飆升，買家普遍對自行裝修感到卻步，因此市場對優質翻新盤的需求極大。他表示，儘管近期面臨加息壓力，但參觀人數較去年同期不跌反升，反映市場承接力依然強勁。物業將於2月21日推出拍賣，指導價300萬澳元。

看好區內潛力再買一間

夫婦對該區前景充滿信心，在準備出售「薑餅屋」的同時，他們已於去年9月斥資230.8萬澳元（約1255萬港元），購入同街81號另一間百年排屋，佔地108平方米，準備展開翻新工程，將改造成工人小屋（Worker’s Cottage）風格的現代住宅。

相關文章：建築商被指用《模擬市民》賣樓 設計虛擬微型房屋當廣告 獲讚「正過AI生成圖」
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
8小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
5小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
2小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
7小時前
直升機出動搜救。楊偉亨攝
屯門青山男子跌落山 一度抓緊樹枝 直升機救起送院
突發
2小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
2026-02-04 14:45 HKT
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
10小時前