廣州南站 ICC．峻鑾加推10伙

更新時間：17:42 2026-02-04 HKT
發佈時間：17:42 2026-02-04 HKT

新地發展的廣州南站ICC．峻鑾，於上月底全數沽清20伙。鑑於市場反應熱烈、向隅客眾多，發展商因應市場需求，乘勢加推10伙現樓單位，景觀及位置更佳，售價有約3%輕微上調，反映買家入市意欲強勁。

是次推售單位位於B區，主打約1,023方呎的3房套，及約1,324方呎的4房套戶型，不僅距離廣州南站約400米，更可俯瞰內園景觀，兼顧交通便利與舒適居住環境。為賀新春，發展商同步推出限時優惠，凡於2月28日或之前認購指定單位買家，可享三重禮遇，包括（一）贈送契稅；（二）全屋15件傢俬；（三）選購指定車位可獲人民幣8萬元車位優惠，進一步降低置業成本。
 

