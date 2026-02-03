Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

建築商被指用《模擬市民》賣樓 設計虛擬微型房屋當廣告 獲讚「正過AI生成圖」

更新時間：11:30 2026-02-03 HKT
發佈時間：11:30 2026-02-03 HKT

經典遊戲《The Sims 4》（模擬市民4）以其高自由度的建造系統聞名，近日更有眼利玩家發現，美國一間建築公司疑似將這款遊戲當作推銷住宅的工具。該公司官方網站上的「微型房屋」（Tiny Homes）展示圖及設計，被指風格與遊戲畫面高度相似，隨即在網上掀起熱議。

畫風突變 釣魚告示牌成「鐵證」

據外媒報道，涉事公司Worldwide Steel Buildings並非無名之輩，而是擁有商業改進局（BBB）20年認證的正規企業，其網站大部份產品均使用真實建築照片，唯獨「微型房屋」一欄畫風突變。

有Reddit用戶分享該公司網站截圖，指當中兩個細小住宅設計看起來像直接在遊戲內建成，相關示例甚至附有室內圖片。首先，屋內擺放了遊戲資料片《四季》（Seasons）的南瓜裝飾、《綠色生活》（Eco Lifestyle）的蠟燭製作台，以及《洗衣日》（Laundry Day）的傢俱組合。

在部分戶外截圖的背景中，竟然出現了遊戲內常見的「釣魚地點告示牌」。此外，設計圖中甚至出現了原版遊戲沒有的「螺旋樓梯」，顯示繪圖者懂得安裝模組（Mods），並非單純的新手玩家。

網民力撐：有誠意過AI生成圖

雖然公司未有回應外媒查詢，但這種非傳統的營銷手法卻意外獲得好評。有網民笑稱這些設計圖充滿了「bb.moveobjects on」（遊戲中的自由物品擺放密技）的味道。

有留言表示「老實講，比起那些亂七八糟的AI圖，我寧願公司用The Sims，起碼空間佈局合乎邏輯。」


相比起近期氾濫且經常結構錯誤的AI生成圖，不少人認為用遊戲建模反而更實際。有留言表示「老實講，比起那些亂七八糟的AI圖，我寧願公司用The Sims，起碼空間佈局合乎邏輯。」亦有人分析，相比每年授權費高昂的CAD軟件，用遊戲來展示微型房屋的空間感既直觀又省錢，堪稱史上最具「性價比」的房地產宣傳手法。

