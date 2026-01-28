Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本雙薪家庭捱貴租「不敢生仔」 租金佔近五成收入 年輕人被迫忍受花3小時通勤

海外置業
更新時間：06:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-28 HKT

隨著日本房價持續攀升，東京租賃市場正陷入前所未有的負擔能力困局。儘管企業大幅加薪，但日本年輕人的薪酬升幅仍追不上房租漲勢，不僅令「獨居夢」碎，連雙薪家庭亦因租金佔收入比重逼近五成而叫苦連天，直言「捱貴租不敢生仔」。

起薪點創新高 仍難逃「租房難」

根據日本勞務行政研究所調查，2025年度大學畢業生起薪達25.5萬日圓（約1.26萬港元），較去年增長6.3%，創下自1967年有紀錄以來新高。然而，亮麗的數據背後卻是舉步維艱的現實。日本房地產網站LIFULL數據顯示，2025年5月東京23區單身公寓（1K/1R）平均租金已達11.7萬日圓（約5,913港元），按年大幅上升13%。

Sakura Japan & Sakura Global創辦人張明珠分析指出，若按日本總務省數據計算，扣除約14萬日圓的基本生活費後，一名年輕上班族每月僅餘約7萬日圓可用於租房。面對平均11.7萬日圓的租金水位，獨居已成為一種「奢侈」。

獨居變奢侈 少年被迫遷往邊緣區

張明珠表示，過去日本年輕人由城鄉前往東京打拚，租屋居住並非難事。如今面對動輒逾10萬日圓的房租，越來越多年輕人被迫放棄獨立生活，選擇留在父母家居住。若要維持預算，不少人被迫搬往東京最東北部的足立區，甚至鄰近埼玉縣的邊境，雖然6萬日圓以下（約3,027港元）能租到單身公寓，代價卻是每天忍受往返近3小時的通勤折磨。

家庭負擔比例逾45%  加劇少子化危機

這股升浪同樣波及家庭物業。地產資訊服務公司athome（東京大田區）最新數據顯示，2025年11月東京23區二人以上家庭的「屋租負擔比例」已飆升至45.5%。在香港，租金佔收入三至四成或許是常態，但對於習慣低租金環鏡、認為租金佔比應維持在25%至30%的日本人來說，這已是難以承受的「天文數字」。

數據顯示，東京23區內50至70平方米的家庭式公寓，租金按年急增一成。張明珠坦言，新婚夫婦原本分攤10萬日圓租金已覺吃力，如今生活成本激增，不少人直言「交完租已沒錢養活下一代」，甚至考慮撤離東京，這趨勢無疑令日本本就嚴峻的少子化問題雪上加霜。

三大因素造成租金升勢

日本租房市場過去以穩定著稱，法律亦偏向保障租客，業主極難隨意加租，但數據顯示東京都區的租金在2025年12月按年上漲2%，這看似不起眼的數字，卻是租金升幅2%即自1994年以來，時隔31年首次見到的升幅。

至於造成租金上升的原因，包括人口單向流動東京，日本總務省的人口遷移報告顯示2024年東京23區年輕人口淨流入9.5萬人，導致單身公寓供應短缺；其次，建築成本上漲、工地上人手不足，亦使新盤盤源供應難以增加。

張明珠又指，現時東京隨便一間新樓或二手的已是「億元豪宅」，打工一族買不起樓被迫租房，令租賃需求大增。她續指，日本央行將利率上調至0.75%，創30年新高，業主更將維修費、人工費及貸款利息成本全數轉嫁給租客，進一步推高了租金。

