貪平買1900呎日本鄉下大屋 業主嚇見白蟻肆虐等結構問題 修葺成本暴增 「恐變無底財務黑洞」

近年不少日本鄉間房屋成為外國投資者的尋寶對象，這些房屋的原業主不少也年事已高，年輕人到城市打工、無意繼承，故投資者往往可以數萬港元，便能入手一整幢房屋。不過，這類日本鄉間「空屋市場」的實情卻未必如想像中美好，旅居日本30年的法國人博菲斯（Gilles Beaufils）以不足1萬美元（約7.8萬港元）購入九州佐賀縣一棟百年老宅，並將它翻新後成複合式咖啡店及民宿，但背後付出重大心力，他坦言「許多投資者只看到低廉的買入價，卻忽視了舊屋修葺所需的巨大成本。」

近年不少外國投資者熱衷到日本鄉間尋寶，《星島頭條》過往曾報道有中國人在北海道小樽購入了一個約1700平方呎、俗稱「一戶建」的獨立屋，買入價不用3.5萬港元。即使連同中介費用、登記費等，亦只是總共花費約5.6萬港元。該中國人買家指，樓價低水，全因小樽是偏遠城市，沒有太多年輕人，很多長者不想承擔稅費、不想打理房子，也不想冬天鏟雪，所以會低價賣樓。

原業主過世後已空置十年

據《Business Insider》報道，在九州佐賀縣亦有不少沒有居住或承繼的房子。現年50多歲的博菲斯於90年代初以背包客身分到訪日本，後與日籍妻子在東京從事影像製作及房地產管理業務。隨著事業穩定，夫婦倆希望逃離大都市，數年前他們透過九州佐賀縣政府「空屋銀行」資料庫，最終於陶瓷重鎮大川內山村物色到一棟閒置十年、面積約1900平方呎的傳統日式建築，僅以不到1萬美元（約7.8萬港元）成交。他說該老屋已被空置十年之久，「原來居住在那裡的人過世了，他們的孩子不想接手。」

九州佐賀縣大川內山村 來源：Base Camp Imari

博菲斯坦言，2019年冬季展開的四個月翻修工程堪稱「身心地煉獄」。除水電工程聘請專業人士，其餘拆除與整修全靠一家三口，即自己、太太及兒子動手，期間還需頻繁往返東京處理本業。博菲斯強調這段高壓歲月消耗巨大，絕不願再經歷第二次。

老屋被濕氣侵蝕、白蟻肆虐

「許多投資者只看到低廉的購入價，卻忽視了舊屋修葺所需的巨大成本，」他警告，「照片根本無法反映老屋的真實狀況，濕氣侵蝕、白蟻肆虐等結構性問題往往難以預估。」

變身咖啡店民宿成第二收入

經歷一段翻新「地獄」後，博菲斯將老屋改造為「Base Camp Imari」，一樓經營咖啡店，並保留一間大客房在Airbnb上出租，每晚定價約67美元（約522港元）。疫後旅遊復甦帶動生意顯著增長，現時已聘請全職店長及兼職人員協助營運，夫妻倆在保有鄉間生活品質的同時創造了第二條收入來源。

Base Camp Imari外貌 來源：Base Camp Imari

老屋翻新後內部環境 來源：Base Camp Imari

若無法監工 修葺成本恐失控

博菲斯警告對日本空屋懷抱憧憬的投資者，千萬別被低廉的樓價格沖昏頭腦。特別是對於無法長期居留的外國買家，若無法親自監工而必須全權委託承包商，最終的修葺成本極可能失控暴增，「看似便宜的鄉間別墅，最後恐怕會變成一個無底的財務黑洞。」

