倫敦新盤入門價454萬 涵蓋1房及2房戶型

更新時間：07:00 2026-01-23 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-23 HKT

英國為不少港人移居及升學的主要國家，當地推出不少全新住宅項目，均以香港作為傾銷對象，最新位於倫敦Royal Arsenal Riverside來港推出全新一期The Maribor，售價約43萬英鎊，折合港幣約454萬起。

由英國著名發展商Berkeley Homes打造，位倫敦東南區泰晤士河畔旗艦住宅項目Royal Arsenal Riverside，推出全新一期The Maribor，項目樓高17層，設有85伙，單位涵蓋1房及2房戶型，面積478至831方呎，所有單位均配備高品質裝橫及設備，高層單位更可飽覽泰晤士河畔壯麗景觀。項目來港推售，售價由英鎊43.25萬起，折合港幣約454萬。預計2029年第1季落成。

毗鄰多間知名院校

項目社區設施齊備，包括綠化園林、天台花園、健身室、游泳池、貴賓休憩室及兒童遊樂區。周邊生活配套一應俱全，鄰近多間超市及高級餐廳，並毗鄰Woolwich Works 藝術文化中心、公園及多間知名院校。

The Maribor交通接駁完善，從項目步行約7分鐘可抵達Docklands輕軌站（DLR），步行10分鐘可乘搭伊莉莎伯線，乘車約8分鐘可直達倫敦金融城（Canary Wharf）。此外，前往倫敦城市機場（London City Airport）約需7分鐘車程。項目適合作度假用，亦適合投資收租，料租金回報率約6.2%。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

