碧咸大仔Brooklyn斥8100萬「自立門戶」 直擊7000呎洛杉磯豪宅 奢華配套媲美酒店

英國前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn）與父母家人關係破裂，並越演越烈，Brooklyn更發長文反擊父母想破壞他的婚姻，不想與父母和解，一心向著妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）。早在2021年，兩人已斥資1,050萬美元（約8,140萬港元），購入位於美國加州洛杉磯比華利山（Beverly Hills）的兩層高豪宅作為婚後愛巢。

點擊睇碧咸大仔Brooklyn豪宅內部：

設備極盡奢華 特設蒸氣桑拿房及按摩室

這座豪宅佔地逾7,000平方呎，設計風格走簡約現代路線，全屋以白色為主調，並採用大量落地玻璃窗，將陽光引進室內。大宅坐落於山坡上，住戶可將整片比華利山的開揚景致與落日餘暉盡收眼底。

屋內設備極盡奢華，規模遠超一般人的想像。除了設有5間睡房及5個洗手間外，還配備了足以應付星級大廚的專業開放式廚房，客廳更特設時尚果汁吧。

繼續睇碧咸大仔Brooklyn豪宅內部：

此外，豪宅猶如一間功能齊全的小型高級酒店，休閒配套應有盡有，包括游泳池、SPA水療設施、蒸氣桑拿房、酒窖、燒烤區及健身房等，更有一個放滿白色石英的按摩室，專為水晶療法愛好者而設，至於天台還有一個用礫石鋪成的冥想圈。

碧咸大仔Brooklyn豪宅外觀：

Brooklyn同Nicola自公開戀情到求婚成功一直都備受關注，除因為Brooklyn的明星家族背景外，Nicola的出身同樣驚人。她的父親是美國著名億萬富豪、對沖基金大亨Nelson Peltz，其身家估計超過17億美元（約132億港元）；母親則是傳奇超模Claudia Heffner，是名副其實的超級富二代。據悉，當時兩人為了擊退其他買家，不惜加價100萬美元（約775 萬港元）搶奪心頭好。

