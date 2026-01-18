Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

倫敦新盤間隔多元 樓價約900萬起

海外置業
更新時間：06:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-18 HKT

英國為港人升學、旅遊及移民熱門地，當地推出不少住宅項目，最新推出位於倫敦的Opus，售價約由英鎊86萬起，折合港幣約900萬。

矗立於泰晤士河南岸

由英國發展商Native Land打造的旗艦開發項目Bankside Yards的首個住宅項目Opus，項目矗立於泰晤士河南岸，樓高50層，高達170米，將成為倫敦黃金地段最高的住宅大樓。

項目特點為錐形交錯的三塔式外觀，創造了比普通建築多75%的轉角公寓，獨特設計確保大多數公寓都能享有從聖保羅大教堂、倫敦金融城到西區及更遠處的雙面玻璃全景。提供249個住宅，涵蓋開放式、1房至4房戶型，面積由452至3318方呎，項目來港推售，售價約為英鎊86萬起，折合港幣約900萬。

Opus引人注目的是位於23樓的頂峰會所及露台，為豪華私人會員俱樂部式設施，擁有無阻擋的城市全景，設有休息室、酒吧、餐廳和私人用餐室。亮點將是由皇家園藝學會切爾西花展獲獎工作室Enea設計的私人露台。

為住戶提供到家體驗，設宏偉的大堂，地面接待區設酒店式禮賓服務、24小時保安和港式車道。大堂上方是花園廳，設共享工作空間和自助酒吧，而河景廳則致力於創意活動，包括播客和藝術工作室、放映室和音樂室。另一套私人健康和健身設施包括攀岩牆、高爾夫模擬器、健身房、瑜伽和普拉提工作室等。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
14小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
8小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
14小時前
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱晚上11時半起分階段封路 半馬及十公里挑戰組清晨5時30分開跑
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱首個冠軍誕生 黃子圖奪十公里男子挑戰組
社會
32分鐘前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
9小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
20小時前
據報特朗普向歐洲多國加徵關稅 2月起收10% 6月升至25%。路透社
格陵蘭之爭︱特朗普下月起向歐洲多國加徵關稅 將逐步提升稅率 直至達成協議
即時國際
5小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
9小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
17小時前