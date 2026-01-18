倫敦新盤間隔多元 樓價約900萬起

英國為港人升學、旅遊及移民熱門地，當地推出不少住宅項目，最新推出位於倫敦的Opus，售價約由英鎊86萬起，折合港幣約900萬。

矗立於泰晤士河南岸

由英國發展商Native Land打造的旗艦開發項目Bankside Yards的首個住宅項目Opus，項目矗立於泰晤士河南岸，樓高50層，高達170米，將成為倫敦黃金地段最高的住宅大樓。

項目特點為錐形交錯的三塔式外觀，創造了比普通建築多75%的轉角公寓，獨特設計確保大多數公寓都能享有從聖保羅大教堂、倫敦金融城到西區及更遠處的雙面玻璃全景。提供249個住宅，涵蓋開放式、1房至4房戶型，面積由452至3318方呎，項目來港推售，售價約為英鎊86萬起，折合港幣約900萬。

Opus引人注目的是位於23樓的頂峰會所及露台，為豪華私人會員俱樂部式設施，擁有無阻擋的城市全景，設有休息室、酒吧、餐廳和私人用餐室。亮點將是由皇家園藝學會切爾西花展獲獎工作室Enea設計的私人露台。

為住戶提供到家體驗，設宏偉的大堂，地面接待區設酒店式禮賓服務、24小時保安和港式車道。大堂上方是花園廳，設共享工作空間和自助酒吧，而河景廳則致力於創意活動，包括播客和藝術工作室、放映室和音樂室。另一套私人健康和健身設施包括攀岩牆、高爾夫模擬器、健身房、瑜伽和普拉提工作室等。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。