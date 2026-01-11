Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

倫敦新盤884呎 起售價1466萬

海外置業
發佈時間：06:00 2026-01-11 HKT

港人對英國物業尤其鍾愛，當地推出不少全新項目發售，最新位於倫敦全新項目SEVEN來港推售，售價由英鎊140萬起，折合港幣約1466萬。

擁25米長恆溫泳池

由英國頂尖地產商Canary Wharf Group打造，位於倫敦SE1區的SEVEN，為1幢13層高住宅大樓，提供92個單位，面積884至2185方呎，提供1房至3房間隔，部分單位可遠眺倫敦標誌性天際線美景，包括London Eye、泰晤士河、國會大樓及大笨鐘。

項目由建築事務所Stanton Williams設計，設計富現代典雅，凸顯英倫當代建築美學。項目設有面積達1.7萬方呎的私人住客會所，由Goddard Littlefair操刀設計，由專業健身會所Educated Body管理，設施一應俱全，包括25米長恆溫泳池、男女蒸氣浴室、桑拿房及高端健身室等。

交通方面，從項目步行約1分鐘即可到達滑鐵盧車站，為倫敦四大火車站之一，連接Bakerloo、Northern、Jubilee及Waterloo & City線，通達倫敦各區。乘搭地鐵約6分鐘即可抵達牛津街，約12分鐘可直達倫敦金融城，前往希斯路國際機場亦僅需約45分鐘。

項目周邊有多間知名餐廳、咖啡店、高端商店及超市，步行可達Southbank Centre、Tate Modern現代美術館及皇家節日音樂廳等文化地標。鄰近亦有多間頂尖學府，包括倫敦政治經濟學院及國王學院倫敦，教育資源優越。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

