惠州華發天潤自在城 精裝3及4房 入場價約90.5萬

更新時間：07:00 2026-01-06 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-06 HKT

惠州是大灣區東部重點城市，往返香港交通方便，位於惠州惠陽大型樓盤「華發天潤自在城」，距離深圳14號線沙田站僅約5公里，項目規模毗美香港的太古城，目前已超過5,000戶入伙，發展商最新推售3及4房單位，建築面積約930方呎起，精裝交付，售價約81萬餘人民幣（折合約90.5萬港元）起。

由知名國企華發集團及天潤集團發展的大型樓盤「華發天潤自在城」，鄰近惠州市惠陽區，鄰近深圳坪山區，與深圳14號線沙田站直線距離僅約5公里，佔地廣達42萬平方米，總建築面積達160萬平方米，規劃住宅戶數逾1萬伙，目前入伙戶數已超過5,000戶。

屋苑設有約8萬平方米商業街區及購物中心，已開業商戶已超30家，包括肯德基、嘉隆超市、錢大媽、蘇寧超市、京東家電等，日常起居購物不假外求。周邊生活配套成熟完善，5公里內匯聚多個大型購物商場，包括萬達廣場、天虹商場等，距惠陽人民醫院及三和醫院僅約10至15分鐘車程。

發展商最新推出「華發天潤自在城」新一批單位，建築面積約930方呎起，售價約81萬餘人民幣起。
發展商最新推出「華發天潤自在城」新一批單位，建築面積約930方呎起，售價約81萬餘人民幣起。

鄰近深圳14號線沙田站

「華發天潤自在城」第1期及第2期已入伙，第3期「自在城·首府」規劃逾3,300伙住宅，社區入口、園林景觀、交樓標準等全面升級，設有大型園林及泳池，目前第54幢、55幢及56幢已分批交樓。

發展商最新推出的在售單位，主要建築面積由約930至1,130方呎不等，間隔3至4房設計，精裝交付，配獨有新風系統，享全天候新鮮空氣，單位最平售價約81萬餘人民幣（折合逾90.5萬港元）起。

出入交通方面，高鐵連接香港與惠陽，目前可由西九龍站乘坐高鐵直達惠陽南站，車程約1小時，票價約為100元人民幣。位置上，惠陽與深圳坪山區相鄰，亦可選擇從羅湖、福田或蓮塘口岸入境深圳，轉乘深圳地鐵14號線至沙田站，地鐵車資約為10元人民幣，其中60歲或以上人士可免費乘坐。抵達深圳地鐵14號線沙田站後，再轉乘公交或計程車，僅需數分鐘即可到達惠陽。

