英國樓價2026年料再創新高 受惠減息兼「供平過租」 一類物業料最受惠

英國樓市在過去一年創下歷史新高，平均樓價升至近30萬英鎊（約314萬港元）。展望未來，隨着英國去年推出豪宅稅（Mansion Tax），部份業主有意將成本轉嫁予租客，加上英倫銀行逐步降息令「供樓平過租樓」，不少租客考慮轉租為買，從而讓英國樓價2026年有望再上升約2%。另一方面，有業界料50萬英鎊（約523萬元）以下物業將較受惠，因對於預算有限、又希望入場的買家而言，這個價位正是較容易「落手」的價位。

根據金融機構Halifax數據顯示，2025年底英國平均樓價約30萬英鎊（約314萬港元），全年樓價增長0.7%，但無阻樓價創下歷史新高。利率方面，英倫銀行過去一年多次減息，去年底基準利率已降至3.75厘，創下近3年新低。

回顧2025年上半年，最曯目的是4月1日生效的印花稅門檻大幅上調，令大批買家趕在限期前入市。此外，英國財相李韻晴（Rachel Reeves）去年下半年宣布，對價值超過200萬英鎊（約2,093萬港元）的物業徵收年度「高價值市政稅附加費」（High Value Council Tax Surcharge），被坊間稱為豪宅稅，當中200萬至500萬英鎊（約2,093萬至5,232萬港元）之間的物業，每年額外徵收2,500至5,000英鎊（約26,160至52,320港元）的稅收，超過500萬英鎊則是每年7,500英鎊（約78,480港元）。受政策影響，有豪宅業主更有意將稅項轉嫁至租戶。

另一方面，房地產網站Rightmove預測2026年樓價將上升2%，但強調這是「買家主導」的一年，因為市場盤源充裕，買家的議價能力較幾年前為高，首次置業人士如能儲夠首期，在利率回落之下，財務壓力相對可控。

同時，雖然目前英國租金仍處高位，但升幅已放緩，如果首置客發現「供平過租」時，尤其是若業主打算將增加的物業稅轉嫁給租客的話，相信有能力的租客或轉租為買。

另一房地產網站Zoopla指出，受減息影響，2026年初買家將重返市場，預計市況將比往常更強勁，預測全英平均樓價在2026年將上漲1.5%，其中英格蘭中部、北部、蘇格蘭及北愛爾蘭的樓價升幅預計將超過2.5%。

英格蘭北部房地產龍頭Ryder & Dutton則指，受惠於英倫銀行進一步減息，2026年樓市勢頭將會改善。該行預測，50萬英鎊以下物業受惠於按揭門檻較易負擔，加上減息因素，有望錄得2%至3%升幅。