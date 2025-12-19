柏瓏III即日沽約21伙 大手客斥逾3632萬購4戶
更新時間：16:17 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:17 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:17 2025-12-19 HKT
信和、嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏III今日以價單形式售出21伙，包括6伙2房連儲物室間隔、9伙2房間隔、6伙1房間隔，項目單日套現逾1.5億元。
據市場消息指，大手客繼續積極入市，其中有買家看好北都發展，連環購入4伙，涉資逾3,632萬元。
今日成交價最高單位為第1座11樓A2室，面積562平方呎，2房連儲物室間隔，成交價910.56萬元，呎價16,202元。
而成交呎價最高單位則為第2座6樓A6室，面積467方呎，2房間隔，成交價770.11萬元，呎價約16,491元，成交呎價亦創項目呎價新高。
柏瓏系列至今累售1,735伙，合共套現逾151億元。
