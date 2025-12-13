大阪樓價升幅位列全球第一 租賃市場穩定 租金回報率超5厘

「日本樓價不上升」的說法再次被數據打臉。根據日本不動產研究所公布的全球主要城市不動產調查報告顯示，大阪樓價指數比今年4月上升3.4%，升幅為全球16個主要城市之冠，跑贏緊隨其後的為紐約和孟買，東京樓價升幅則為1.4%，排名第六。

日本的租賃市場穩定，需求持續。日本年輕一代不喜歡買樓喜歡租樓，原因大致有幾個：第一，日本企業經常調動員工工作地點，所以他們會選擇租樓而非買樓；第二，日本部分的企業會提供租屋津貼，買樓則不能享用這個福利；第三，比起擁有固定的物業，很多年輕人更着重居住的彈性自由，因此租樓比買樓更適合。

海外業主還有一個很大優勢，只有曾在日本或正在日本租樓的外國人才懂，就是外國人在日本租樓非常困難，主要是語言溝通問題。另外因為曾經有部分租屋給外國人的日本業主在租期內出現問題，令很多日本業主和管理公司都覺得外國人比較麻煩，所以拒絕租借給外國人。試想像每年有多少外國人和留學生到日本工作和讀書，他們都只能找非日本人業主租樓，因此租賃市場一直都在。

淨租金回報率可達5%

由FMI JAPAN開發的「The Peak Chiyozaki Waterfront」坐落於大阪大正區，該區正迅速轉型，發展潛力顯著。項目步行6分鐘即可抵達大正站，透過JR大阪環狀線與長堀鶴見綠地線，7分鐘直達心齋橋，12分鐘至梅田，並可一線通往關西機場，交通便捷，深受上班族與旅客青睞，租賃需求穩定。物業售價由3300萬日圓起（約港幣160萬元），性價比高，淨租金回報率可達5%以上。

為方便有意實地睇樓的投資者，FMI特別為計劃到大阪旅行的人士提供私人睇樓服務，歡迎隨時聯絡FMI團隊。

李丹翔

FMI至匯投資集團

行政總裁及合夥人